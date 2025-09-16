Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

El sueño de Martina Weil por llegar a la definición por las medallas de los 400 metros planos llegó a su fin este martes. La velocista chilena no pudo inscribirse en la final de la prueba del Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

Con un tiempo de 49,88 segundos alcanzó el cuarto lugar de su heat (las dos primeras avanzaban de forma directa), lo que la dejó fuera de la definición del jueves 18 de septiembre a partir de las 10.24 horas de Chile.

Su tiempo tampoco fue suficiente para quedarse con uno de los cupos entregados para los dos siguientes mejores tiempos, pues la noruega Henriette Jaeger registró una marca de 49,87,.