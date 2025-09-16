SUSCRÍBETE
“Me caía mal”: la confesión del Presidente Boric sobre el Mono Sánchez en Coquimbo

En medio de la inauguración de la Pampilla, el mandatario aprovechó de elogiar la campaña de los piratas en la Liga de Primera.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
La confesión del Presidente Gabriel Boric sobre Diego Sánchez.

Coquimbo Unido está viviendo un gran momento en la Liga de Primera. El elenco aurinegro es el sólido líder del campeonato con una amplia ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, lo que tiene entusiasmados al plantel y a los hinchas con la obtención de su primer título nacional.

Esto quedó demostrado en medio de la ceremonia de inauguración de la Fiesta de la Pampilla que contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric.

El reconocido hincha de Universidad Católica aprovechó la oportunidad para realizar un comentario sobre lo que han hecho los Piratas en la temporada, aprovechando de confesar un cambio de opinión sobre el portero Diego Sánchez.

“Por cierto, yo soy futbolero y mis respetos al Chino (Esteban) González, a (Cecilio) Waterman ¡Qué tremendo goleador! Lo que está haciendo (Cristián) Zavala, increíble el Mono (Diego) Sánchez. ¡Me caía mal, pero impresionante cómo está jugando”, alcanzó a decir el mandatario antes de que la reacción del público le permitiera darse cuenta de que el guardameta estaba presente entre la multitud

“Mis respetos, Coquimbo. No quiero embarrarla, cabros... ¿Está el Mono Sánchez ahí? ¡Noooo! Mira, aguante, tremendo campeonato y tremenda trayectoria, no solo en este campeonato”, cerró ante la risa del futbolista.

Una campaña que también se ve reflejada en los números. Coquimbo Unido está instalado como líder hace bastantes fechas gracias a una campaña en la que acumulan 11 triunfos consecutivos, alcanzando un total de 56 puntos con 17 victorias, cinco empates y solo una derrota, manteniendo una ventaja de 15 unidades sobre O’Higgins, su más cercano perseguidor.

En cuanto a los números del Mono Sánchez, este acumula 2.880 minutos disputados, considerando lo hecho tanto en la Liga de Primera como en la Copa Chile. En 24 encuentros en el que ha estado presente le han marcado 24 goles y en 15 oportunidades ha dejado su arco en cero.

