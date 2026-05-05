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    La familia Yarur expande el holding Salcobrand con la compra de ópticas Rotter & Krauss

    El grupo Empresas SB someterá la transacción a la Fiscalía Nacional Económica. El vendedor, un grupo holandés que pagó 72 millones de euros en 2021, reportó que el acuerdo le dejará una ganancia de 26 millones de euros. La cadena tiene 104 locales y vende unos US$ 55 millones al año.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré

    La familia Yarur sigue expandiendo su holding Empresas SB, matriz de Salcobrand, Preunic y DBS. El grupo anunció este lunes que suscribió un acuerdo vinculante con HAL Optical Investments B.V. para adquirir el 100% de las acciones de ópticas Rotter & Krauss.

    La compra será sometida a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica.

    Aunque Empresas SB no reportó el precio de la transacción, el grupo vendedor, la holandesa HAL Trust, reportó en Europa que la transacción le generará una ganancia de capital de unos 26 millones de euros.

    Rotter y Krauss, agregó Hal Trust, es una cadena minorista de óptica presente en el mercado chileno desde 1914. “HAL ha sido accionista de Rotter y Krauss, tanto directamente como a través de su inversión en GrandVision N.V., desde 2008″, dijo en su comunicación oficial. En 2021, Hal había adquirido el control de la cadena chilena de ópticas en un 72,1 millones de euros, informó entonces. Así, la operación bordearía los 100 millones de euros.

    Según el último reporte anual de Hal Trust, Rotter y Krauss tiene 104 tiendas en Chile y empleaba a 847 trabajadores a tiempo completo a finales de 2025. En 2024 eran 822.

    Además, entonces reportó que los ingresos de 2025 aumentaron un 9,5 % hasta alcanzar los $ 58.500 millones de (55 millones de euros), mientras los resultados operativos subieron hasta $ 5.400 millones (5 millones de euros).

    Mediante un comunicado, la empresa de la familia Yarur -también controladora del banco BCI-, comunicó que con la integración de Rotter & Krauss, “Empresas SB expandirá su actual ecosistema, compuesto por 10 filiales, siendo las principales Salcobrand, Preunic y DBS, lo que permitirá a sus clientes acceder a un cuidado integral que ahora se complementa con la salud visual y auditiva”.

    Matías Verdugo, gerente general de Empresas SB, destacó que la adquisición es un paso planificado en la evolución estratégica del holding: “Nuestro foco es acompañar a los clientes en sus necesidades de salud, belleza y bienestar. La salud visual y auditiva es un pilar fundamental del bienestar y, al sumar a nuestra red el prestigio y conocimiento experto de Rotter & Krauss, estamos creando una propuesta de bienestar más amplia, que beneficiará directamente a nuestros clientes en todo Chile”.

    La operación permitirá aprovechar la amplia experiencia de Empresas SB para potenciar el crecimiento de Rotter & Krauss, manteniendo la identidad y el estándar de calidad que han caracterizado a la óptica durante décadas, dijo la firma en un comunicado.

    “No solo buscamos incorporar una marca líder. Buscamos sumar un equipo de profesionales de excelencia. Esta unión fortalece nuestra cultura de servicio y nos permite mirar el futuro con una capacidad renovada para impactar positivamente en la calidad de vida de las personas”, concluyó Matías Verdugo.

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