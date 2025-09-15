Duplantis consigue su tercer título mundial en el salto con garrocha con una histórica marca

Armand Duplantis aprendió a saltar en el patio de su casa cuando era un niño. Desde ese entonces, la vida del sueco ha cambiado bastante, sin embargo, continúa saltando, aunque ahora sus esfuerzos no solo deslumbran a su familia, sino que a todo el mundo. Este lunes, volvió a marcar la historia del deporte: se coronó campeón del mundo por tercera vez consecutiva y, como si fuera poco, sobrepasó los 6.30 metros de altura, una marca difícil de imaginar hace algunos años.

Las hazañas en la carrera del europeo ya no son algo nuevo. En apenas cinco años, batió 14 veces el récord del mundo. Mejoró la plusmarca 14 centímetros desde su primer récord, 6,17, en febrero de 2020. Sin duda, está siendo uno de los grandes protagonistas en este Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

Camino a la historia

Su jornada en el Estadio Nacional de Tokio comenzó sin complicaciones. Superó al primer intento y por más de medio metro los 5,55 metros con que todos los competidores comienzan. De ahí en adelante, poco a poco sus rivales en la lucha por el título fueron quedando en el camino. Sondre Guttormsen, Thibaut Collet, Sam Kendricks y Kurtis Marschall no pudieron llegar a los seis metros, por lo que a la lucha por la corona llegaron solo Duplantis y Emmanouil Karalís.

El griego falló en sus intentos en los 6.10 y 6.15 metros, por lo que el sueco a esas alturas ya había asegurado el primer lugar. Pero Durantis fue por más y le pidió a los jueces subir el listón hasta los 6.30 metros. Falló en sus dos primeras oportunidades, pero, ante el murmullo del público japonés y un estallido de euforia al final, lo consiguió en la tercera y escribió una nueva página de gloria en su carrera.

“Tan pronto como despego, desde la transición del suelo al aire, sé si el salto será válido. Sé si he transferido suficiente energía o si realmente no va a funcionar. La carrera lo dice todo, todo se trata de velocidad y hoy noté que era bueno el salto. Mientras tenga eso bien, sé que funcionará para mí”, declaró luego de su brillante actuación.