SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Pórtense mal, pero no cometan delitos”: Presidente Boric inaugura la Fiesta de La Pampilla y marca un histórico inicio regional de las Fiestas Patrias

Por primera vez, el puntapié inicial de las celebraciones dieciocheras se trasladó desde Santiago a una región. El Presidente Mandatario encabezó en Coquimbo la apertura de popular fiesta, con un discurso que mezcló llamados a la responsabilidad, guiños al orgullo local y momentos que sacaron risas entre los presentes.

Por 
Roberto Martínez
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Con un tono cercano y distendido, el Presidente Gabriel Boric inauguró este lunes 15 de septiembre la Fiesta de La Pampilla 2025 en Coquimbo, marcando un hito inédito: por primera vez en la historia, el inicio oficial de las Fiestas Patrias no se celebró en Santiago, sino en una región.

“Generalmente, las Fiestas Patrias dicen que se abren en el Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago. Pero hoy día las Fiestas Patrias en Chile se abren desde La Pampilla en Coquimbo. Chile los ve y Chile está orgulloso de esta historia de la fiesta popular más grande de nuestro país”, destacó el Mandatario, acompañado por ministros, autoridades regionales y el alcalde Alí Manouchehri.

En su discurso, el Jefe de Estado reivindicó el rol de la política, asegurando que su verdadero sentido está en mejorar la vida cotidiana de las personas.

“La política es la capacidad de ustedes de transformar su espacio de vida en un lugar más digno. Eso es a lo que nosotros estamos mandatados”, expresó, agradeciendo al jefe comunal por destacar obras concretas como plazas, transporte eléctrico y mejores servicios para la comunidad.

Celebrar con responsabilidad

Boric también inauguró la Comisaría Temporal de La Pampilla y, frente a un público entusiasta, lanzó la frase que rápidamente se transformó en un momento que sacó risas entre los presentes.

“Yo los insto a que se porten bien. Que se porten más o menos, pero con los Carabineros bien. No cometan delitos, pórtense mal, pero no cometan delitos. Pásenlo bien, disfruten, porque acá hay mucha gente que está velando por ustedes”, remarcó.

Asimismo, reiteró un llamado categórico a la prevención de accidentes de tránsito. “No vengan en autos si van a tomar. Si van a tomar, no manejen. El que toma y maneja se convierte en un asesino potencial”, enfatizó.

El Mandatario no ocultó su emoción al ser parte de una fiesta que reúne a cerca de 200 mil personas por día. “La Pampilla es una parte fundamental de Coquimbo y de Chile (…) acá están uniendo al país”, afirmó, recordando sus orígenes magallánicos y la importancia de mantener vivas las tradiciones locales.

La actividad, que se extenderá hasta el 20 de septiembre, contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales como Illapu, Los Fabulosos Cadillacs, Los Tres, Inti Illimani, Santa Feria, Ráfaga y Axé Bahía, además de un pabellón regional con 30 expositores de oficios y 25 productores de pisco y vino.

“Chile está más vivo que nunca”

En el cierre de su intervención, Boric buscó transmitir optimismo en medio de las dificultades sociales y políticas. “Hay algunos que dicen que Chile se está cayendo a pedazos. ¿Ustedes creen? Chile de pie, Chile está enfrentando sus desafíos. Chile está más vivo que nunca y Chile está orgulloso de ser Chile”, sostuvo.

Con ese mensaje, el Presidente dio inicio oficial a las celebraciones patrias desde el corazón de Coquimbo, en una jornada histórica que, como él mismo señaló, marca un antes y un después en la forma de inaugurar las Fiestas Patrias en Chile.

Más sobre:Fiestas PatriasPresidente BoricFiesta de la PampillaCoquimboNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presupuesto 2026: Dipres se reunirá esta semana con gobernadores regionales

Informe de LyD detecta que en 2024 se gastaron más de US$23 mil millones en financiar programas públicos con deficiencias

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Dichos de Monsalve por ausencia de protocolos para escoltas de la PDI revive debate por resguardo de autoridades

Cómo se gestó el encuentro entre Kast y Giorgia Meloni

El esquivo perfil de Tyler Robinson, el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

3.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

4.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Dichos de Monsalve por ausencia de protocolos para escoltas de la PDI revive debate por resguardo de autoridades
Chile

Dichos de Monsalve por ausencia de protocolos para escoltas de la PDI revive debate por resguardo de autoridades

Cómo se gestó el encuentro entre Kast y Giorgia Meloni

Marco Enríquez-Ominami: “Voy a dejar de polemizar con Jara y el gobierno, quiero hablar de lo que les importa a los chilenos”

Presupuesto 2026: Dipres se reunirá esta semana con gobernadores regionales
Negocios

Presupuesto 2026: Dipres se reunirá esta semana con gobernadores regionales

Informe de LyD detecta que en 2024 se gastaron más de US$23 mil millones en financiar programas públicos con deficiencias

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve
Tendencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

Marcelo Salas se lleva a un histórico de Colo Colo: Deportes Temuco oficializa a Arturo Sanhueza como entrenador
El Deportivo

Marcelo Salas se lleva a un histórico de Colo Colo: Deportes Temuco oficializa a Arturo Sanhueza como entrenador

Tragedia en el deporte: fallece seleccionado italiano de esquí tras grave accidente en La Parva

Duplantis consigue su tercer título mundial en el salto con garrocha con una histórica marca

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”
Cultura y entretención

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

El esquivo perfil de Tyler Robinson, el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk
Mundo

El esquivo perfil de Tyler Robinson, el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk

Trump afirma que EE.UU. desbarató otra lancha que transportaba drogas desde Venezuela

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse