Ganancias de Entel en el primer trimestre suben más de 20%

La ganancias de la firma de telecomunicaciones chilena Entel, lograron subir un 20% en los primeros tres meses del año. La compañía reportó utilidades de $27.765 millones (US$30 millones) entre enero y febrero, US$5 millones más que en el mismo periodo del 2025, cuando sumó $23.001 millones (US$25 millones).

“Fue un trimestre sólido, con expansión de márgenes en ambos países a pesar del entorno competitivo. En particular, vemos un buen escenario de la operación en Perú que mostró un crecimiento sostenido en ingresos y rentabilidad”, afirmó el vicepresidente de Finanzas Corporativo de Entel, Marcelo Bermúdez.

Bermúdez agregó que “vemos un negocio que crece y que es rentable mientras logramos mayores eficiencias operacionales. Además, innovaciones como Starlink, que en su nueva fase incorpora apps como Whatsapp, Google Maps o Accuweather en Chile y Perú, siguen consolidando una propuesta de valor única para nuestros clientes”

La compañía incrementó sus ingresos un 7%, pasando de $707.084 millones (US$762 millones) a $754.739 millones (US$814 millones).

Esto, “producto principalmente de mejores ingresos en los servicios de telefonía móvil en ambos países (+5% Chile, +5% Perú), mejores ingresos en la venta de equipos de Chile y Perú ( +24% y +14% respectivamente), mejores ingresos en los servicios residenciales de “Entel Hogar” en Chile otorgados a través de redes de fibra (+18%), mejores ingresos de servicios de internet en Perú (+17%)“, explicó Entel en el análisis de sus resultados.

El ebitda de Entel (resultados antes de impuestos, intereses, reajustes y fluctuaciones de cambio, depreciaciones, amortizaciones) mejoró un 10% en el primer trimestre, alcanzando $213.477 millones (US$230 millones).

El reemplazo de Juan Hurtado Vicuña

En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de abril, se realizó la elección de directorio de Entel, un proceso del cual el hasta ahora presidente de la empresa, Juan Hurtado Vicuña, se restó. Así, dejó la mesa directiva de la compañía después de alrededor de 30 presidiéndola.

En dicha ocasión se eligió como directores a Luis Felipe Gazitúa, Richard Büchi Buc, Bernardo Matte Larraín, Luz Granier, Enrique Armin Gundermann, Carlos Hurtado Rourke, María Ignacia Hurtado Cruzat (hija de Hurtado Vicuña), Cristián Arnolds Reyes y Francisco Ossa Guzmán.

Durante este lunes, en la primera sesión del nuevo directorio, se definió a Luis Felipe Gazitúa como presidente, que hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente. Cristián Arnolds Reyes asumirá ahora como vicepresidente.