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    Caso Sartor: PDI destaca “resultados favorables” tras diligencias en Azul Azul y sociedades ligadas a Michael Clark

    Fiscalía además detalló que durante los allanamientos se incautaron computadores, documentos y otros dispositivos.

    Por 
    Roberto Martínez
    Michael Clark. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Un operativo coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en el marco del denominado caso Sartor, luego de una serie de allanamientos simultáneos en la Región Metropolitanatuvo resultados favorables”, de acuerdo a la PDI.

    El subprefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), detalló que las diligencias se realizaron por orden del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y permitieron incautar documentación física y digital relevante para la investigación, la cual continúa bajo carácter reservado.

    En el mismo tenor, el fiscal Juan Pablo Araya, a cargo de la causa, precisó que las diligencias corresponden a una autorización judicial que permitió el ingreso a cinco domicilios vinculados a distintas sociedades.

    “Se autorizó la entrada y registro de cinco domicilios de distintas personas jurídicas, entre ellas Azul Azul S.A. y entidades relacionadas con su propiedad, tales como Inversión Antumalal, Romántico Viajero SpA, Bulla SpA y una sociedad vinculada al imputado Michael Clark, que es Redwood”, explicó.

    El persecutor añadió que las diligencias siguen en desarrollo, y destacó la incautación de computadores, documentos y otros dispositivos que serán analizados para avanzar en las próximas etapas del caso.

    Posible vulneración a la ley y delitos económicos

    Uno de los ejes centrales de la investigación, según Araya, apunta a la forma en que se habría concretado la adquisición de la concesionaria que administra al club Universidad de Chile.

    “Una de las líneas investigativas tiene que ver con la adquisición de Azul Azul por parte del señor Michael Clark a través de su sociedad Antumalal, vulnerando la Ley de Sociedades Anónimas, al no haber realizado una OPA (Oferta Pública de Adquisición)”, señaló.

    Junto con ello, el persecutor confirmó que la causa también abarca otros eventuales delitos financieros, entre ellos entrega de información falsa al regulador, negociación incompatible y administración desleal de fondos, todos investigados bajo la misma carpeta.

    Entre los inmuebles intervenidos figura el Centro Deportivo Azul, además del domicilio de Clark y oficinas de empresas relacionadas. El despliegue incluyó a más de 28 funcionarios de la Bridec, quienes ejecutaron las órdenes de entrada y registro de manera simultánea.

    Desde la PDI enfatizaron que el procedimiento permitió reunir evidencia relevante para la causa, remarcando que el análisis de estos antecedentes será determinante para establecer eventuales responsabilidades penales.

    Caso Sartor y sanciones del regulador

    La investigación se enmarca en las irregularidades detectadas en Sartor AGF, cuya existencia fue revocada en 2024 por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tras detectar inconsistencias en la administración de fondos y la entrega de información al mercado.

    Posteriormente, el organismo inició procesos sancionatorios contra exdirectivos y ejecutivos, incluyendo a Clark, por presuntamente no resguardar adecuadamente los recursos administrados y entregar información que no reflejaba la situación real de los fondos.

    Como consecuencia de ello, se ejecutaron estas nuevas diligencias, que apuntan a profundizar en las responsabilidades asociadas a estas operaciones que remecen tanto en el ámbito financiero como en la administración del fútbol profesional chileno.

    Más sobre:Michael ClarkSartorAzul AzulPDIFiscalíaAntumalalRomántico Viajero SpABulla SpARedwoodNegociación incompatibleAdministración deslealPolicialNacional

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