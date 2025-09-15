Marcelo Salas se lleva a un histórico de Colo Colo: Deportes Temuco oficializa a Arturo Sanhueza como entrenador

La derrota este sábado de Deportes Temuco 2-0 de visita ante Magallanes, por la fecha 25 de la Primera B, trajo consecuencias. Esteban Valencia fue desvinculado del club de la Región de la Araucanía. No pasaron dos días y este lunes la institución anunció a su nuevo estratega, quien tiene la misión de que el equipo comience a ganar para escalar en la tabla de posiciones. Se trata de Arturo Sanhueza, un viejo conocido.

El exmediocampista, como jugador, permaneció durante tres temporadas en Temuco y fue parte de la histórica campaña de 2016, en la que el club obtuvo el título de la Primera B y logró el ascenso después de 11 años.

Su pasado con la camiseta temucana fue algo que destacaron al momento de presentarlo en las redes sociales: “Nuestro histórico excapitán, referente y campeón con el Pije, regresa a casa para asumir un nuevo desafío: ser el Director Técnico del Plantel Profesional de Deportes Temuco”.

“Con la misma capacidad, garra y liderazgo que lo caracterizó en la cancha, ahora toma las riendas del equipo, confiamos en su gestión y trabajo”, añadieron.

Primera experiencia en un equipo complicado

Cabe destacar que este será el estreno de Arturo Sanhueza como entrenador profesional. No obstante, se desempeñó como ayudante de Erwin Durán en Deportes La Serena.

El exfutbolista de clubes como Colo Colo y Santiago Wanderers, tendrá la difícil misión de sacar buenos resultados con un equipo que, hasta ahora, no ha tenido un buen 2025. Marcha en la duodécima posición con 28 puntos, a siete unidades de San Luis de Quillota, elenco que está en el octavo puesto y que es de momento el último club que ingresaría a La liguilla por el ascenso.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Su estreno será el 5 de octubre en el Germán Becker, cuando reciban a Rangers de Talca, un rival directo en la lucha por los últimos cupos a la mencionada Liguilla.