Campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 anuncia su retiro del fútbol profesional a los 31 años

El defensor francés Samuel Umtiti ha anunciado este lunes su retiro como futbolista profesional. Quien se consagrara como campeón del Mundo con Francia en 2018 tomó la decisión de dejar la actividad profesional debido a las constantes lesiones que lo afectaron en el último tiempo.

Los problemas en la rodilla le han complicado mantenerse en un ritmo alto de competitividad, más aún cuando forzó su participación en la Copa de Rusia en lugar de operarse, una decisión por la que ahora ha terminado pagando las consecuencias.

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales mediante un video. En él, el jugador de 31 años explica que “después de una intensa carrera con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós. Lo di Todo con pasión y no me arrepiento de nada. Quiero agradecer a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores con los que pude apoyar”, comenzó diciendo en el mensaje puesto en Instagram.

“Hice realidad el sueño de fichar por el Barça, donde jugué con los mejores. En Catalunya he aprendido mucho, pero también he descubierto una faceta del fútbol para la que nadie está preparada”, añadió.

“Lo di todo, respetando mis valores y espero que esta sea la imagen que la gente conserve. Gracias a todos; a los aficionados, a todos aquellos con quién me he cruzado y me han acompañado. Siempre estaré agradecido. Mi pasión por el fútbol sigue intacta y ahora se expresará fuera de las líneas del campo”, finalizó.

El declive de la carrera

La lesión en la rodilla terminó siendo crucial en el momento que defendía al Barcelona, debido a la baja obligada de su rendimiento. De todas maneras, el centrar se las arregló para encontrar en el Lecce italiano un lugar para intentar reafirmarse en el deporte. Y en un principio pareció funcional.

Con la escuadra de la Serie A disputó 25 partidos y, si bien su desempeño no era el mismo que años atrás, logró demostrar que aún era capaz de estar en las ligas más competitivas del planeta.

Así llegó el Lille francés, donde pudo disputar 13 encuentros, perdiéndose el resto de los partidos por las dolencias físicas y la falta de ritmo que lo llevaron a no ser considerado por el técnico.

A pesar de que aún mantenía diversas ofertas desde Francia, Italia, Oriente Medio y Estados Unidos, Umtiti decidió poner fin a su carrera y centrarse en nuevos objetivos.

Hace algunos días se le había visto en el campo de entrenamiento del Olympique de Lyon, club en el que debutó como profesional, por lo que surgieron rumores de un posible regreso al equipo. Sin embargo, ahora quedó en evidencia que su presencia se explicaba para grabar allí el mensaje de despedida publicado este lunes.