Presidente del Betis rompe el silencio y aborda la continuidad de Manuel Pellegrini en España.

El futuro de Manuel Pellegrini en el Betis no está seguro. El DT tiene contrato hasta junio de 2026 y si bien la intención de la directiva es que continúe al mando, no tienen claro que decisión tomará el Ingeniero. “No te puedo decir nada diferente a lo que dije hace una semana, lo que dije hace dos semanas y lo que dije hace tres semanas”, comentó Ángel Haro, presidente del elenco andaluz.

En esa línea, el directivo le bajó el perfil al hecho de que no hayan conversaciones y enfatizó en que el chileno tiene vínculo vigente con el club. “Vamos a seguir centrados en la temporada. Cuando encontremos el momento propicio, nos centraremos de nuevo. Y poco más, ahora mismo Manuel tiene el contrato en vigor”, dijo.

Pellegrini en un partido del Betis.

Sobre el complicado inicio de temporada, en el que han conseguido solo una victoria en cinco partidos, el timonel del Betis le bajó el perfil a la situación. “Estoy convencido que va a dar lo máximo como siempre para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. No te puedo decir nada más”, remarcó.

El domingo, la escuadra verdiblanca igualó 2-2 ante el Levante. “Comenzar perdiendo 2-0 de visita en nueve minutos no es fácil, pero de ahí para delante el equipo hizo un gran partido. No solo porque no se resintió, sino porque yendo 2-0, a través del fútbol, creó oportunidades e hizo dos goles y otro anulado que fue más que dudoso. Hubo tres o cuatro opciones muy claras y muchos remates al arco. Ellos, además, llegaron poco. Me gustó el equipo por su espíritu, el orden y el convencimiento de que a través del juego le íbamos a dar la vuelta al resultado”, señaló Pellegrini después del partido.

“Estamos en un periodo de transición para ir integrando jugadores. Antony ya lo estaba, pero hace mucho que no jugaba un partido. Le hemos dado minutos a Amrabat y Valentín Gómez, al estar Bartra lesionado y Diego aún no disponible para 90 minutos. Abde viene de una lesión larga y se está integrando, como Marc Roca o Amrabat. Hay que sacar la mayor cantidad de resultados posibles en este periodo. Me alegra mucho el espíritu que mostró el equipo tras estar 2-0 abajo”, añadió.