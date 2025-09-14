SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con una sorpresiva arenga de Pellegrini: el Betis despierta a tiempo y rasca un empate ante el Levante

Tras sufrir dos goles en los primeros diez minutos, el cuadro bético consiguió igualar 2-2 en su visita al conjunto granota. Aún siguen sin convencer.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
El Real Betis igualó 2-2 en su visita al Levante. Foto: @RealBetis (X).

El Betis continúa sin despegar. En su visita al Levante, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini se debió conformar con un empate. Fue 2-2 en el Ciutat de Valencia, en el que el elenco andaluz sumó su segundo encuentro consecutivo sin victorias.

El cuadro bético llegó tras una derrota ante el Athletic Club, donde perdieron su invicto en el certamen. El duelo también iba a significar el reestreno de Antony con la camiseta verdiblanca. Al frente se estampó con uno de los recién ascendidos, que acumulaba tres caídas en sus tres primeros encuentros.

El encuentro inició con todo. Los granotas sorprendieron al Betis, que tuvo un inició para el olvido. Iván Romero (2′) y Etta Eyong (10′) aprovecharon una serie de desconcentraciones para adelantar al Levante.

Una evidente molestia se reflejaba en el rostro de Pellegrini. El Ingeniero veía cómo sus pupilos no estaban en el partido, pero que poco a poco comenzaron a reaccionar. En el 22′ parecía llegar el descuento tras un tiro de esquina. Las pelotas paradas han sido una de las mejores armas de los béticos en este inicio de temporada.

Sergi Altimira irrumpió en el área, pero el tanto fue desestimado por un empujón de Junior Firpo. Tras revisión en el VAR, el juez Alejandro Muñiz anuló el gol.

Luego de una pausa de hidratación, el Ingeniero aprovechó de dar algunas indicaciones. Fue el momento donde realmente el Betis pareció despertar. Una arenga que no dejó a nadie indiferente.

“No es la primera vez que nos pasa lo mismo, vamos perdiendo 2-0 y no juguemos con el marcador en la cabeza porque no lo vamos a dar vuelta”, dijo, de entrada. Después, el DT chileno agregó que “no hay que desesperarse, hemos tenido llegadas, tenemos que volver a jugar al fútbol. Tranquilos, partido 0-0”, señaló.

Finalmente, vino el empate llegando al cierre del primer tiempo. Cucho Hernández (45+1′) anotó justo antes del descanso, en un tanto clave de cara al complemento.

Una igualdad que tardó

De vuelta de los vestuarios, los verdiblancos salieron en busca del empate. Comenzaron a hegemonizar la posesión con distribuciones a lo largo y ancho para intentar penetrar la férrea defensa del Levante. Los valencianos se replegaron para sostener el resultado, pero también lograron complicar mediante contragolpes. Las transiciones rápidas, por momentos, encontraron mal parada a la zaga bética.

El Betis prácticamente se instaló en zona contraria. Acechó el área de los granotas durante todo el segundo lapso, pero la anotación de la paridad no llegaba. El portero Mathew Ryan estaba siendo clave para mantener la victoria.

No obstante, finalmente vino el empate. En el 81′, Pablo Fornals selló la igualdad y envalentonó a los verdiblancos, que se ilusionaron con la remontada, pero esta no se completó, aunque ambas escuadras tuvieron opciones para quedarse con el triunfo.

Con este resultado, el Betis sumó su tercer empate en el certamen español y alcanzó las seis unidades, ubicándose en la novena posición. El Levante, en tanto, sigue sin ganar, aunque consiguió su primer punto del año. Está en la decimoctava ubicación, en puestos de descenso.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaReal BetisBetisManuel PellegriniLevante

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave

Detienen a dos imputadas por tráfico de drogas en Arica: portaban casi 25 kilos de clorhidrato de cocaína y ketamina

Gobernador Mundaca manifiesta su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara

Primer ministro británico dice que “nunca entregarán” su bandera a la ultraderecha

Aborto y eutanasia: Ossandón dice que “las iglesias deberían tener una posición más fuerte” tras Te Deum

CNTC critica restricción de movimiento para camiones durante Fiestas Patrias y carga contra los peajes

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

4.
Manuel Monsalve: “Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”

Manuel Monsalve: “Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”

5.
Adolescente desaparece en el mar tras lanzarse piqueros en playa Las Torpederas de Valparaíso

Adolescente desaparece en el mar tras lanzarse piqueros en playa Las Torpederas de Valparaíso

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por TV y streaming

Detienen a dos imputadas por tráfico de drogas en Arica: portaban casi 25 kilos de clorhidrato de cocaína y ketamina
Chile

Detienen a dos imputadas por tráfico de drogas en Arica: portaban casi 25 kilos de clorhidrato de cocaína y ketamina

Gobernador Mundaca manifiesta su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara

Aborto y eutanasia: Ossandón dice que “las iglesias deberían tener una posición más fuerte” tras Te Deum

La CPC pide respetar al Banco Central tras discrepancias por efecto de las 40 horas y salario mínimo en el empleo
Negocios

La CPC pide respetar al Banco Central tras discrepancias por efecto de las 40 horas y salario mínimo en el empleo

Tras informe de empleo: Boccardo destaca autonomía del BC pero precisa que “hay que incorporar una mirada más amplia”

La derrota electoral de Milei que abre dudas sobre las reformas y la confianza de inversionistas

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos
Tendencias

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos

Cómo es NOT TV, el nuevo canal en la televisión chilena que pasará “videos hipnóticos”, virales y hasta deportes en vivo

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Alejandro Tabilo cae ante Juan Manuel Cerúndolo y se queda sin el título del Challenger de Guangzhou
El Deportivo

Alejandro Tabilo cae ante Juan Manuel Cerúndolo y se queda sin el título del Challenger de Guangzhou

El Betis de Manuel Pellegrini despierta a tiempo y rasca un empate ante el Levante

Terrence Crawford derrota a Canelo Álvarez y se queda con los títulos mundiales del mexicano

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala
Cultura y entretención

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave
Mundo

Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave

Primer ministro británico dice que “nunca entregarán” su bandera a la ultraderecha

Ucrania confirma ataque a la logística ferroviaria rusa que deja muertos y heridos

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté