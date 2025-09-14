Con una sorpresiva arenga de Pellegrini: el Betis despierta a tiempo y rasca un empate ante el Levante

El Betis continúa sin despegar. En su visita al Levante, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini se debió conformar con un empate. Fue 2-2 en el Ciutat de Valencia, en el que el elenco andaluz sumó su segundo encuentro consecutivo sin victorias.

El cuadro bético llegó tras una derrota ante el Athletic Club, donde perdieron su invicto en el certamen. El duelo también iba a significar el reestreno de Antony con la camiseta verdiblanca. Al frente se estampó con uno de los recién ascendidos, que acumulaba tres caídas en sus tres primeros encuentros.

El encuentro inició con todo. Los granotas sorprendieron al Betis, que tuvo un inició para el olvido. Iván Romero (2′) y Etta Eyong (10′) aprovecharon una serie de desconcentraciones para adelantar al Levante.

Una evidente molestia se reflejaba en el rostro de Pellegrini. El Ingeniero veía cómo sus pupilos no estaban en el partido, pero que poco a poco comenzaron a reaccionar. En el 22′ parecía llegar el descuento tras un tiro de esquina. Las pelotas paradas han sido una de las mejores armas de los béticos en este inicio de temporada.

Sergi Altimira irrumpió en el área, pero el tanto fue desestimado por un empujón de Junior Firpo. Tras revisión en el VAR, el juez Alejandro Muñiz anuló el gol.

Luego de una pausa de hidratación, el Ingeniero aprovechó de dar algunas indicaciones. Fue el momento donde realmente el Betis pareció despertar. Una arenga que no dejó a nadie indiferente.

“No es la primera vez que nos pasa lo mismo, vamos perdiendo 2-0 y no juguemos con el marcador en la cabeza porque no lo vamos a dar vuelta”, dijo, de entrada. Después, el DT chileno agregó que “no hay que desesperarse, hemos tenido llegadas, tenemos que volver a jugar al fútbol. Tranquilos, partido 0-0”, señaló.

Finalmente, vino el empate llegando al cierre del primer tiempo. Cucho Hernández (45+1′) anotó justo antes del descanso, en un tanto clave de cara al complemento.

Una igualdad que tardó

De vuelta de los vestuarios, los verdiblancos salieron en busca del empate. Comenzaron a hegemonizar la posesión con distribuciones a lo largo y ancho para intentar penetrar la férrea defensa del Levante. Los valencianos se replegaron para sostener el resultado, pero también lograron complicar mediante contragolpes. Las transiciones rápidas, por momentos, encontraron mal parada a la zaga bética.

El Betis prácticamente se instaló en zona contraria. Acechó el área de los granotas durante todo el segundo lapso, pero la anotación de la paridad no llegaba. El portero Mathew Ryan estaba siendo clave para mantener la victoria.

No obstante, finalmente vino el empate. En el 81′, Pablo Fornals selló la igualdad y envalentonó a los verdiblancos, que se ilusionaron con la remontada, pero esta no se completó, aunque ambas escuadras tuvieron opciones para quedarse con el triunfo.

Con este resultado, el Betis sumó su tercer empate en el certamen español y alcanzó las seis unidades, ubicándose en la novena posición. El Levante, en tanto, sigue sin ganar, aunque consiguió su primer punto del año. Está en la decimoctava ubicación, en puestos de descenso.