El Deportivo

Desazón en Sevilla: Betis de Manuel Pellegrini cae ante Athletic de Bilbao y cede su invicto en LaLiga

El cuadro vasco fue mucho más eficaz en un partido que tuvo mucho ritmo en La Cartuja. Un autogol de Marc Bartra y una conquista de Paredes, ambos en la segunda parte, consiguieron el 2-1 de los vascos que descontó Cédric Bakambu.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Athletic de Bilbao le quitó el invicto al Betis. FOTO: X @AthleticClub.

Betis no despega. El equipo sevillano cayó como local por 2-1 ante Athletic de Bilbao y cedió su invicto en la liga española. Después de cuatro partidos, los verdiblancos suman dos empates, una victoria y esta derrota ante los vascos.

Partido que de ninguna manera defraudó. Una rivalidad de fuerzas equilibradas con objetivos similares en el curso de esta temporada. Porque la primera media hora se jugó con ritmo y mucha velocidad.

En esa dinámica fue el cuadro vasco el que intentó sacar ventaja. A los 11’, un largo disparo de Yuri pasó muy cerca del vertical de Álvaro Valles. Pero era de ida y vuelta, momentos más tarde, fue Giovani lo Celso quien apareció solo en el costado derecho del área visitante, remate de revés del argentino que se fue por muy poco cerca del segundo palo.

A medida que avanzaban los minutos, el duelo ganaba en emociones, Cerca de los 20 minutos, los dirigidos de Ernesto Valverde tuvieron la más clara hasta ese momento. Un descuido de la zaga bética permitió que Nico Williams corriera solo en el contragolpe. Valles sacó de emergencia, con los pies, y el rebote acabó en un lejano disparo de Yuri.

El choque no renunciaba a su espiral de aproximaciones en uno y otro lado de la cancha. Los sevillanos reaccionaron inmediatamente a la provocación de sus adversarios. Ahora fue el juvenil Pablo García quien remató de primera un centro desde la izquierda, pero su disparo se fue muy cerca del horizontal.

La misma nueva joya de las inferiores verdiblancas se generó una de las ocasiones más claras de la primera etapa. Después de una serie de rebotes, el disparo de García dio en un rival antes de golpear la parte superior de la portería visitante.

Ambas escuadras intentaban hacer un juego más vertical, en el que el balón se estacionaba muy poco en el centro del campo. Poco antes del descanso, Athletic estuvo a centímetros de marcar. Yuri centró de cabeza y la milagrosa peinada del zaguero bético Marc Barta desvió la pelota lo suficiente para descolocar tanto a Iñaki como a Paredes.

Dolorosa derrota

Si bien el tiempo complementario bajó un cambio en las revoluciones, tampoco decayó en aproximaciones. A los 30 segundos, Lo Celso ya había avisado con una gran jugada que fue repelida por la zaga rojiblanca.

El colombiano Cucho Fernández batallaba con la última línea de los vascos, mas no podía dar con el arco. En la visita, Nico Williams era quien mejor se mostraba para hacer daño a los andaluces.

Hasta que el marcador se rompió, justo en la hora de partido. Una confusa jugada que terminó con el balón en los pies del lateral Yuri. Su inofensivo centro intentó ser rechazado por Bartra, pero le dio horrible para meterla en su propio arco y entregar el 1-0 al Athletic de Bilbao.

Conquista que significó en un duro golpe para los sevillanos. Manuel Pellegrini movió las piezas y decidió el debut del colombiano Nelson Deossa para tener más posesión en el medio.

Pero el equipo rojiblanco terminó mucho mejor. Así, a cinco minutos del final terminó la faena. El recién ingresado Robert Navarro tomó control del balón en la banda izquierda y su pase llegó a la cabeza de Aitor Paredes, que rozó a Bartra y habilitó al autor del gol.

Segunda conquista que mató las pretensiones de los béticos, pese al postrero descuento de Cédric Bakambu, en los descuentos. Después de cuatro partidos, el equipo bético masticó por primera vez la derrota en LaLiga para encender la desazón del técnico chileno y sus dirigidos.

