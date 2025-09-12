Manuel Pellegrini habla del arribo de Alexis Sánchez al Sevilla y revela un intento por llevarlo al Betis.

Alexis Sánchez llegó como estrella al Sevilla. El Niño Maravilla, tras su polémica salida del Udinese, ya entrena en España y en el club andaluz aguardan por su debut. “Noto que Alexis disfruta del fútbol, algo que no todos lo hacen. Muchos confunden disfrutar con ganar dinero, pero jugadores como estos priorizan jugar un partido por otras propuestas súper millonarias. Creo en esa mentalidad”, señaló el entrenador Matías Almeyda tras las primeras prácticas del delantero.

El formado en Cobreloa también se refirió a su momento. “Me siento bien y me estoy preparando físicamente para estar a tope. Esa es mi mentalidad, la edad es un número y tengo que demostrarlo y luego se lo pondré difícil al míster. Estoy para ayudar a los jóvenes y darle alegrías al club. Sentí que el Sevilla puede estar mal, pero la gente siempre está ahí”, sentenció.

Alexis Sánchez en una producción del Sevilla.

En la vereda de enfrente, Manuel Pellegrini observa con atención los pasos del tocopillano. El DT chileno no escatima en elogios para el ariete, pese a estar en bandos opuestos. “Alexis es un jugador con una trayectoria que pocos pueden tener. Ahora le tocó jugar en Sevilla por distintas circunstancias, pero ha jugado en Barcelona, Manchester United, Inter... equipos de primer nivel. Está en una edad en la que puede demostrar por qué está aquí”, dijo.

Aun así, advirtió: “Está en el otro equipo de Sevilla, no le puedo desear mucha suerte, pero seguro que todavía va a ser un aporte importante porque tiene calidad”.

Por otro lado, el Ingeniero reveló que en el pasado quiso llevar a Sánchez al Betis, pero que no pudo darse la operación. “Nos hubiera gustado traerlo hace dos o tres años, lo ofrecimos, pero por circunstancias no pudo llegar”, dio a conocer.

El Sevilla inicia la cuarta fecha de LaLiga este viernes, cuando reciba a Elche en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, a las 16.00 horas de Chile. El goleador histórico de la Roja firmó un contrato de una temporada con los andaluces, con opción a una segunda, a razón de poco menos de 1,2 millones de dólares. Aquella cifra se puede incrementar a través de incentivos por objetivos cumplidos.