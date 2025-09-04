Alexis Sánchez explica el motivo por el que no ha regresado a Sudamérica

Alexis Sánchez se transformó en uno de los flamantes refuerzos del Sevilla. El martes el delantero fue anunciado por el club español y este jueves pudo sumarse a las prácticas del plantel bajo las órdenes de Matías Almeyda. En la ocasión, también se confirmó que el ariete nacional ocupará la camiseta 10 de los albirrojos.

Además, durante esta jornada el club andaluz publicó una entrevista con el tocopillano en la que trata sus expectativas y en la que además explica el motivo por el cual aún no ha regresado a Sudamérica, tal como ya lo han hecho otros futbolistas de la Generación Dorada, como Gary Medel o Arturo Vidal.

“Han sido días intensos, estaba esperando esta oportunidad, con las mismas ganas de siempre. Venir al Sevilla con la afición que tiene, a la que he enfrentado dos veces ya con el Manchester United y con el FC Barcelona. El estadio, la afición es algo que es de temer”, señaló de entrada sobre sus primeras sensaciones.

Luego explicó las razones por las que se ha mantenido en el Viejo Continente. “Tuve muchas oportunidades también para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, todavía tengo para estar en Europa y más que nada en el Sevilla, que es un club grande”, apuntó.

Al mismo tiempo, destacó las características que le atraen del Sevilla. “El estadio, la afición. Me tocó jugar acá en contra y la verdad que es hermoso. Creo que debe estar más arriba de lo que está. Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando Champions, ganando títulos como Europa League. Tiene que volver a lo alto”, comentó.

En cuanto al reto de mantenerse en la élite con 36 años, indicó que “uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números”.

“Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Siempre, donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar”, complementó.

Su relación con Gabriel Suazo

En la charla, Alexis también aprovechó de referirse a Gabriel Suazo, quien también se sumó como refuerzo del Sevilla.

“Nos conocemos, nos entendemos muy bien la forma de jugar. Sé cómo juega y la verdad que es un profesional en la selección y también en todos los clubes que ha estado. Ahora está la selección, pero cuando vuelva ya charlaremos mucho”, expuso.

Por último, destacó su capacidad para adaptarse en las funciones de ataque. “En las tres posiciones que son de arriba, al medio también me acomodo muy bien, pero mientras pueda ayudar al equipo, al míster… También eso es importante y para ayudar a los más jóvenes. Con Almeyda conversamos y conectamos enseguida. Creo que es parecido un poco a mí, o yo parecido a él. Con las mismas ganas de ir para adelante, de estar todos juntos, todos unidos y hacer algo lindo en Sevilla. Daré lo mejor que tengo, vengo para darle una alegría a ellos y a todo el grupo y cuerpo técnico. Vamos a ir todos para adelante”, cerró Alexis Sánchez.