Habrá un debutante bajo los palos en el Maracaná: Chile reabre la lucha por ser el 1 de la Selección

Ya fuera del Mundial 2026, el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para la selección chilena será distinto. Solo en el afán de evitar terminar colista, el interino Nicolás Córdova movió el tablero y rebarajó la plantilla de la Roja. Uno de los aspectos en donde se nota una “nueva mano” dice relación con el arco. Este debate estuvo durante años zanjado, por la presencia de Claudio Bravo, el capitán de la Generación Dorada. Ahora, el escenario vuelve a tomar incertidumbre, porque se abren las alternativas ante la falta de quienes escudaban al de Viluco.

Hace poco más de un año, Bravo anunció su retiro de la actividad. La Copa América de Estados Unidos, en la que Chile se despidió en la fase grupal, fue lo último en el fútbol para el portero, quien es el tercero con más partidos en la historia de la Selección (150). Para Ricardo Gareca, quien venía en la lista era Gabriel Arias. El portero de Racing fue el titular en los primeros partidos de Clasificatorias al mando del Tigre. Después, el testimonio lo tomó Brayan Cortés, quien llevó el peso de la campaña. De hecho, el actual meta de Peñarol es quien tiene más minutos jugados en la Roja en el fracasado proceso hacia 2026 (1260′).

Sin embargo, para los duelos ante Brasil y Uruguay, el ex Colo Colo no apareció. Córdova optó por convocar a Lawrence Vigouroux (31), Vicente Reyes (21) y Thomas Gillier (21). Uno con experiencia en Europa, más dos goleros con futuro. Algo tienen en común los tres futbolistas, además de militar en el exterior: ninguno tiene partidos por la selección adulta.

Si bien los tres cuentan con convocatorias en el cuerpo, no tienen minutos en el campo. Entonces, en la noche de este jueves sucederá un estreno bajo los palos del Equipo de Todos, nada menos que en el Estadio Maracaná.

La lucha por el arco de la Roja

“Es verdad que ninguno de los tres ha jugado por la mayor. Estamos más menos vislumbrando quién puede ser el titular y el parámetro es simplemente uno solo: el rendimiento. Cuando uno hace una convocatoria, tiene un pensamiento o visualiza qué equipo puede armar, pero la cancha termina hablando y entregando las titularidades”, declaró el entrenador, en la conferencia de prensa del martes, pensando en quién portará los guantes ante el Brasil de Carlo Ancelotti.

El favorito para ser titular es Vigouroux, uno de los mayores en edad de la nómina de Córdova (con 31 años). Es la gran oportunidad para mostrarse ante la mayoría del medio chileno del otrora seleccionado Sub 20. Asiduo nominado en la última etapa de Gareca, el nacido en Londres fue el futbolista nacional con más partidos jugados en la temporada 24-25. Sumó 46 encuentros con el Swansea, en el Championship inglés. Un 100% de participaciones. En el campeonato actual, tiene cuatro partidos jugados con los galeses y concedió dos goles.

Vicente Reyes. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Mientras tanto, Vicente Reyes y Thomas Gillier no solo asoman como variantes en el presente, sino que fundamentalmente para el futuro de la Roja. En el caso de Reyes, fue pupilo de Córdova, por ejemplo, en el Preolímpico Sub 23 de Venezuela. Su carta le pertenece al Norwich City y fue cedido al Peterborough United de la League One, la tercera categoría de Inglaterra, donde lleva cuatro partidos y 10 atajadas. Gillier tiene su segunda convocatoria al seleccionado absoluto y llega como portero titular del Montréal de la MLS, donde está a préstamo desde el Bologna de Italia. En su estreno atajó un penal, sumando bonos de inmediato.

A la hora de la entrega de la lista, Nicolás Córdova explicó sus decisiones para la portería: “Creemos que Vicente y Thomas son jugadores con muchísima proyección y que tienen que estar entrenando constantemente en la Selección. Lawrence acaba de terminar una temporada jugando todos los partidos, el 100% del minutaje, dentro de los tres primeros en casi todos los rankings de atajadas... Por lo tanto creemos que es un arquero que tiene todos los pergaminos para estar en la Selección. Recordemos que la Championship está dentro de las 10 mejores ligas del mundo, aunque sea la segunda división de Inglaterra. Por lo tanto, el análisis es bien profundo. Creemos que, en este momento, ellos tienen que liderar el arco en la Selección”.

La lucha por ser el 1 de la Roja vuelve a estar abierta. La regeneración parte bajo los palos.