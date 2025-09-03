Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná

Se acaba el tortuoso camino mundialista para la selección chilena. Este jueves visita nada menos que al Brasil de Carlo Ancelotti, por la fecha 17 de las Eliminatorias para la cita planetaria de Norteamérica 2026 a la que Chile ya no tiene chances de asistir, en un compromiso que se disputará en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

El DT interino Nicolás Córdova trabaja sin futbolistas de la Generación Dorada en el plantel, con un grupo en el que predominan nombres de la liga local y en el que varios tendrán su primera experiencia en la selección adulta.

El once que probó

Durante esta jornada, el estratega chileno realizó su última practica en suelo chileno pensando en el partido ante el Scratch. En esta instancia, probó un once con un esquema de 3-5-2, en el que después cambió algunos nombres.

Foto: Javier Torres/Photosport JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Primero comenzó con Lawrence Vigoroux en la portería; Daniel González, Paulo Díaz, Guillermo Maripán en la defensa; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo, Lucas Assadi en el mediocampo; Lucas Cepeda y Alexander Aravena en la delantera.

Luego, quiso ver a otros futbolistas y colocó a Thomas Gillier en el arco, sacó a Daniel González por Iván Román e hizo ingresar a Ben Brereton por Alexander Aravena.

Bajas sensibles

Lamentablemente, este miércoles se confirmó que Darío Osorio, Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto no estarán en el encuentro de este jueves ante la Canarinha.

El caso más serio es el del atacante del Midtjylland, quien sufrió un desgarro y fue liberado de la convocatoria. “El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Darío Osorio ha sido liberado de la presente convocatoria. El jugador presentó hoy una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA", dice el parte médico que entregó la Roja.

“Además, se informa que los jugadores Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto se presentaron con lesiones musculares a la concentración, encontrándose actualmente en periodo de recuperación y trabajo junto a nuestro Cuerpo Médico para asegurar una evolución favorable y/o posible disponibilidad para el partido frente a Uruguay”, añadieron.