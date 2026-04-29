Squella apunta contra la oposición por críticas tras oficio de la Dipres: “Personas con mañas políticas usaron esta evaluación”

El presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, apuntó este martes contra la oposición por cuestionar al gobierno por el oficio de la Dirección de Presupuesto (Dipres) y los calificó como personas “con mañas política” por haber utilizado el documento para levantar sus críticas.

Cabe recordar que en el cuestionado oficio se hacían recomendaciones para “descontinuar” programas de distintas carteras. Entre ellos, 15 pertenecientes al Ministerio de Educación -incluyendo el Programa de Alimentación Escolar- y aplicar ajustes en otros 42 planes, lo que despertó duras críticas, tanto de la oposición como solicitudes de aclarar lo expuesto por parte del oficialismo.

En entrevista con CNN Chile, el timonel de republicanos, defendió el oficio como insumo técnico para la elaboración de la Ley de Presupuesto 2027 y rechazó la “batahola” generada por el documento en la opinión pública.

En esa línea, Squella apoyó las explicaciones entregadas por el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá.

“Fue súper claro en decir que hubo un error concreto, en una palabra que induce a un error”, partió explicando Squella.

En esa línea, agregó que “desde la perspectiva del ministro Quiroz, que exista una evaluación rigurosa, es exacto lo que uno querría del ministro de Hacienda".

Con todo, el representante de la Región de Valparaíso, señaló que “es curioso, pero afortunadamente es tan burdo el hecho de que alguien pudiera llegar siquiera pensar, que el gobierno va a cortar el Programa de Alimentación (de la Junaeb), porque eso es absurdo".

En ese sentido, Squella apuntó contra sectores de oposición por el uso que hicieron del documento para levantar críticas contra el gobierno.

“Lo que las personas que quizá, genuinamente, pudieron pensar que eso era verdad, es porque personas mal intencionadas, con mañas políticas, usaron esta evaluación -y gente que está en política sabe perfectamente que estas evaluaciones se hacen año a año- y siempre arrojan espacios para mejoras e incluso (son) muy críticas respecto de ciertos programas sensibles para la población”.

A renglón seguido, el senador Squella sostuvo que “podría hacer un compilado de personas de la oposición que salieron diciéndole a la gente en la prensa que se iba a cortar el Programa de Alimentación. Si eso lo dicen frente a las cámaras, imagina como es en las poblaciones de Arica a Punta Arenas por parte de esas personas malintencionadas”.

Consultado respecto al posteo en X que realizó la excandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, donde expresaba su preocupación, Squella evitó calificar sus palabras como “fuego amigo”.

“No sé qué tan amiga podrá llegar a ser del gobierno actual, pero lo que yo leo de sus palabras es una señal de alerta, en que no nos caigamos en estas descoordinaciones”, afirmó.

En este sentido, abordó además las palabras que emitió sobre el tema la senadora Paulina Vodanovic (PS).

“Yo escuché a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, hacer un juego de palabras donde verdaderamente podrían las personas pensar de que hay alguien en el gobierno, en la administración actual, que quiere dejar a los niños sin alimentos durante la semana. Eso es inaceptable”, cuestionó Squella frente al uso del oficio como insumo para puntos políticos.