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    Emiratos Árabes Unidos se retira de la OPEP en medio del conflicto en Medio Oriente y restricciones a su productividad

    La decisión responde a tensiones con el resto de países de la OPEP, principalmente ligadas al sistema de cuotas que establece la entidad. Aunque la sorpresa que generó no fue suficiente para mover significativamente los mercados.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
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    Durante la jornada de este martes, Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+, de la cual formaba parte desde 1967.

    Según informó inicialmente la agencia WAM, la decisión responde principalmente a “la visión estratégica y económica a largo plazo de EAU y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional”.

    Pese a las declaraciones formales, la salida se enmarca en medio de la guerra que Estados Unidos ha desatado en Medio Oriente hace ya dos meses, y que no muestra señales claras de estar próxima a finalizar.

    Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Emiratos Árabes acumula más de 2.800 ataques de drones iraníes. Esto lo convierte en el país del Golfo Pérsico que ha recibido más ataques por parte de Irán, incluso más que Israel.

    La guerra ha significado un impacto en el modelo económico del país, basado en gran parte en el lujo y el turismo en medio de una región considerada peligrosa. Pero la cancelación de vuelos por los bombardeos en la región ha generado la caída en ingresos de turismo, lo que aumenta la importancia de sus ingresos por comercio del petróleo.

    Aunque Estados Unidos e Israel han acudido en su defensa, “destacadas voces iraníes se han quejado de que las contribuciones de los países árabes fueron desiguales”, según Wall Street Journal.

    A pesar de la guerra y el bloqueo del estrecho de Ormuz, Emiratos Árabes se encuentra en una posición relativamente privilegiada ya que, por su geografía, pueden evitar el bloqueo desviando más de la mitad de sus exportaciones de petróleo por vía terrestre a través del país.

    Aunque la guerra puede haber incidido en la salida de Emiratos Árabes de la OPEP, delegados de la organización afirman que el país venía alejándose hace mucho tiempo.

    En los últimos años, los Emiratos Árabes Unidos han solicitado aumentar su producción petrolera en el marco de los acuerdos de la OPEP. Sin embargo, el resto de los países han mostrado poca disposición a ceder por el deterioro de sus relaciones con Arabia Saudita, el principal productor de la organización, debido a la competencia por el liderazgo regional.

    Opep, 1973.

    Efectos

    Emiratos Árabes tiene la capacidad de producir 4,8 millones de barriles diarios, pero actualmente se les permite producir alrededor de 3,4 millones bajo el sistema de cuotas de la OPEP.

    Para Emiratos Árabes, su retiro de la organización traerá mayor libertad para expandir su producción y adaptar sus exportaciones al futuro incierto del estrecho de Ormuz, principalmente a través de la construcción de oleoductos para evitar la vía marítima, indican los analistas.

    Mientras, para la OPEP, en cambio, esto significa “el golpe más duro en su historia”, según Homayoun Falakshahi, analista en la empresa de datos de materias primas Kpler.

    Si bien no es la primera vez que un país decide salir de la OPEP, esta es la primera vez en la historia que un productor tan importante se retira.

    Según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), la ausencia de Emiratos Árabes en la OPEP significa una reducción de 12,2% en su capacidad de mercado.

    “Su salida elimina a uno de los pilares fundamentales que sustentan la capacidad de la OPEP para gestionar el mercado”, afirmó Jorge León, jefe de análisis geopolítico de la consultora Rystad Energy y exanalista de demanda energética de la OPEP.

    Reacción de los mercados

    Pese al impacto geopolítico que generó el anuncio, los mercados apenas notaron un efecto directamente derivado de este.

    El petróleo inició la jornada con fuertes alzas por la incertidumbre de las negociaciones de Trump con Teherán, aunque estas no se acrecentaron con la salida. Al cierre de esta nota, WTI alcanzaba los US$99,63 por barril, un alza de +3,69%; el Brent, por su parte, llegó al precio de US$111,14 por barril, lo que significa un alza de +2,65%.

    Wall Street cerró con variaciones menores. El S&P 500 cerró con una baja de 0,49%, mientras que el Dow Jones marcó 0,05% también a la baja.

    IPSA a la baja

    A pesar de que el Ipsa cerró con una caída del 2%, esta tiene que ver más con la incertidumbre sobre el futuro de Ormuz que con la situación de la OPEP. A esto se le sumó una masiva liquidación de acciones chilenas previo al Informe de Política Monetaria del Banco Central.

    Para Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, “la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP es más una señal política que un evento con impacto inmediato sobre el mercado físico. (...) La reacción del mercado, con el Brent tocando los 113 dólares, refleja más el nerviosismo geopolítico acumulado que un cambio real en los fundamentos de oferta”.

    “Para los mercados, se está absorbiendo cuándo y cómo se resuelve Ormuz, que sigue siendo el único factor que realmente importa en el balance global de oferta”, agrega.

    Las mayores caídas de la jornada en Chile las registraron Parque Arauco (-3,78%), Andina (-3,65%), Cencosud (-3,28%), y Mall Plaza (-3,23%).

    Por su parte, el dólar cerró con una leve baja de 0,59%, hasta $889.

    Más sobre:petróleoOPEPEmiratos Árabes

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