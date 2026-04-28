“Con razón a Alemania le va tan mal”: Trump arremete contra Merz por no apoyarlo en la guerra con Irán

En medio de la visita de Estado del rey Carlos III a Estados Unidos, Donald Trump encontró tiempo para arremeter contra el canciller alemán Friedrich Merz, quien el lunes había cuestionado la estrategia estadounidense en la guerra que inició contra Irán.

A través de Truth Social, el presidente estadounidense sostuvo falsamente que Merz “cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

The Chancellor of Germany, Friedrich Merz, thinks it’s OK for Iran to have a Nuclear Weapon. He doesn’t know what he’s talking about! If Iran had a Nuclear Weapon, the whole World would be held hostage. I am doing something with Iran, right now, that other Nations, or Presidents,… pic.twitter.com/j8ygtk3ylh — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 28, 2026

“¡No sabe de lo que habla! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero sería rehén. Estoy haciendo algo con Irán, ahora mismo, que otras naciones, o presidentes, deberían haber hecho hace mucho tiempo. ¡No es de extrañar que Alemania esté tan mal, tanto económicamente como en otros aspectos!”, criticó.

El lunes, Merz rompió con su tono habitualmente conservador y, en una charla con estudiantes, señaló que no veía cómo Estados Unidos conseguiría una “salida estratégica” al conflicto que ha iniciado. Asimismo, afirmó que los iraníes son “hábiles negociadores” y están “humillando” a los estadounidenses al dejar que viajen a Islamabad para luego no presentarse a las negociaciones.