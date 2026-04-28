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    Socovesa definirá este miércoles el reemplazo de Fernando Barros en el directorio

    La empresa constructora tiene 7 postulantes para 7 cargos en el directorio, de los cuales 5 buscan su reelección. Sólo 2 serán nuevos integrantes, que buscan reemplazar al ahora ministro de Defensa Barros, y al vicepresidente de la compañía René Castro.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Este miércoles se llevará a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Socovesa, una de las empresas constructoras más relevantes del país. Uno de los puntos más relevantes en la tabla es la renovación del directorio para el periodo 2026-2029.

    Hasta la fecha se presentaron 7 candidaturas para 7 cargos, y la mayoría vienen a extender su paso por la mesa directiva de Socovesa.

    El directorio de momento está conformado por Javier Gras Rudloff como presidente, René Castro Delgado como vicepresidente, Rodrigo Gras Rudloff, José Tomás Izquierdo Silva, Fabiola Negrón Granzotto y María Dolores Lasen Martorell.

    El séptimo puesto lo ocupaba el abogado Fernando Barros Tocornal, actual ministro de Defesa Nacional, que dejó el cargo en agosto del 2025, varios meses antes de asumir su cargo en el gobierno de José Antonio Kast. Barros era director de Socovesa desde el año 2000.

    De acuerdo a las postulaciones presentadas se mantendrán en el directorio por otros tres años los hermanos Gras Rudloff, Tomás Izquierdo Silva, Fabiola Negrón Granzotto, y María Dolores Lasen Martorell (directora independiente apoyada por las AFP). En cambio, dejará su cargo el vicepresidente de la compañía, René Castro Delgado.

    En reemplazo de Barros y Castro, asumirían María Francisca Yáñez Castillo, y Jaime Maluk Valencia. La primera, es actualmente directora de Embotelladora Andina, Orion, IData y Cenia, y antes ha ocupado cargos directivos en Microsoft y Accenture.

    Maluk Valencia es actualmente director de Enjoy, pero ha sido director de Colbún, Hites, y BTG Pactual, además de CEO de Euroamérica. El posible nuevo director de Socovesa, además es director de Bicentenario Capital Asset Management, ligado al empresario José Miguel Rawlings.

    Más sobre:EmpresasSocovesaConstrucciónInmobiliariaFernando Barros

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