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    Coca-Cola Andina advierte que alza de combustibles “generará impactos en nuestra estructura de costos”

    La firma presentó sus resultados financieros del primer trimestre, donde evidenció un alza de sus utilidades de más de 25%.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    El nuevo ingrediente que cambiará el sabor de la Coca-Cola, tras el pedido de Trump. Foto: REUTERS.

    Embotelladora Andina, o Coca-Cola Andina, presentó este martes sus resultados financieros del primer trimestre del año, en los cuales advirtió de los riesgos del conflicto geopolítico en Medio Oriente y del alza del precio del petróleo para la compañía.

    “En un entorno dinámico y desafiante, marcado por tensiones geopolíticas, presiones inflacionarias y volatilidad cambiaria, mantenemos una mirada de largo plazo enfocada en la resiliencia de nuestro modelo operativo y la cercanía con los mercados donde participamos”, dijo el vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina, Miguel Ángel Peirano.

    “En este contexto, el aumento observado en el precio del petróleo generará impactos en nuestra estructura de costos, particularmente en aquellos asociados a resina PET y logísticos. No obstante, el importante mix de retornables que tenemos en nuestras operaciones, junto con un foco permanente en eficiencia operacional y revenue management, nos permiten enfrentar de manera adecuada este escenario, manteniendo así un equilibrio entre resultados financieros y cercanía con nuestros consumidores”, anticipó.

    La firma entregó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sus balance de los primeros tres meses del 2026, donde reflejó un alza de sus ganancias versus el mismo periodo del 2025. La firma logró incrementar sus utilidades un 25,3%, pasando de $79.219 millones (US$85 millones) a $99.259 millones (US$107 millones).

    Las ventas de la firma se expandieron un 4,1%, desde los $888.179 millones (US$958 millones), hasta los $924.263 millones (US$997 millones) en el primer trimestre. El volumen de ventas se mantuvo relativamente estable, con apenas un alza de 0,2%, hasta más de 250 millones de cajas unitarias.

    El alza de ventas se debió al “aumento del volumen en las operaciones de Brasil, Chile y Paraguay, parcialmente contrarrestado por la disminución del volumen en la operación de Argentina”, explicó la compañía en su análisis financiero.

    Detalló que el segmento de bebidas no alcohólicas, que representa la mayor parte de las ventas, se mantuvo estable, gracias al aumento de Chile y Brasil, compensando la disminución de Argentina y Paraguay. El de bebidas alcohólicas creció 2%, ante el alza en Paraguay, Argentina y Brasil, contrarrestando la baja en Chile.

    El Ebitda ajustado de Coca-Cola Andina creció 12,8% en el primer trimestre, pasando de $172.049 millones (US$186 millones) a $194.015 millones (US$209 millones). “El Margen Ebitda Ajustado alcanzó 21,0%, una expansión de 162 puntos base respecto del mismo trimestre del año anterior”, declaró.

    Los costos de ventas consolidaron un aumento de 2,8% ande un mayor costo de concentrado en Brasil y Paraguay, un efecto del cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario en Argentina, Chile y Paraguay, y un mayor costo de mano en Brasil y Chile.

    Todo eso fue compensado parcialmente por un menor costo del azúcar en Brasil, Chile y Paraguay, un menor costo del concentrado en Argentina y Chile, y un menor costo de resina Pet en Argentina y Paraguay.

    Más sobre:Resultados de EmpresasCoca-ColaEmbotelladora Andina

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