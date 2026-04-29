Sernac oficia a productora de la Maratón de Santiago por reclamos masivos de participantes

El Servicio Nacional del Consumidor informó que ha recibido una serie de reclamos contra la empresa ProKart SpA, encargada de la reciente Maratón de Santiago, realizada el pasado domingo y que reunió a más de 35 mil participantes.

Las denuncias de los consumidores apuntan a diversos incumplimientos en los servicios comprometidos por la organización, afectando directamente la experiencia de quienes participaron en la competencia.

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la no entrega de medallas “finisher”, especialmente en la categoría de 10 kilómetros. Para muchos corredores, este elemento es considerado central dentro del servicio adquirido.

“No hubo medalla al término de la maratón. Es parte central del servicio comprado y la experiencia fue totalmente arruinada”, señaló una de las consumidoras afectadas.

A ello se suman reclamos por la falta de hidratación adecuada al término del recorrido, con denuncias de quiebre de stock de bebidas isotónicas, además de la ausencia de fruta y otros servicios comprometidos.

Asimismo, participantes indicaron que la falta de medallas les impidió acceder a beneficios asociados a la denominada “Medal Week”, instancia que contempla promociones y actividades posteriores al evento.

Problemas logísticos y errores en resultados

Las quejas también incluyen deficiencias en los puntos de abastecimiento durante la carrera, así como inconsistencias en los resultados publicados, que no coincidirían con los números de dorsal asignados a los corredores.

Otro aspecto cuestionado fue la entrega de kits de competencia, donde algunos participantes denunciaron diferencias en las tallas de las poleras y problemas de stock en determinadas categorías.

Ante este escenario, el Sernac decidió oficiar a la productora ProKart SpA, solicitando información detallada sobre la organización del evento.

Entre los antecedentes requeridos se encuentra el número total de participantes, la cantidad de medallas adquiridas previamente y las medidas de compensación que se adoptarán para los afectados.

Además, el organismo exigió detalles sobre los servicios de hidratación y alimentación comprometidos, junto con medios que permitan verificar su cumplimiento.

La empresa cuenta con un plazo de 10 días hábiles administrativos para responder. En caso de no entregar la información solicitada, arriesga multas que pueden alcanzar hasta las 300 UTM.

Desde el organismo recalcaron que, en actividades de alta convocatoria como la Maratón de Santiago, es fundamental que las empresas cumplan estrictamente con las condiciones ofrecidas.