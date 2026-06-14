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    La sorpresiva petición de Donald Trump tras el inicio del Mundial: “Hay que dejar de llamarlo soccer, esto es fútbol”

    El presidente de Estados Unidos felicitó al plantel local y a Mauricio Pochettino tras la victoria sobre Paraguay. También se pronunció ante la discusión sobre el fútbol y el fútbol americano: "Tenemos que encontrar otro nombre para la NFL”, aseguró.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    El plantel de Estados Unidos recibió la felicitación más esperable tras su positivo estreno en el Mundial 2026. Pese a no asistir al debut de los locales, en otro de los encuentros inaugurales del certamen planetario, el presidente Donald Trump valoró la goleada del equipo norteamericano sobre Paraguay, por 4-1.

    El mandatario estadounidense se quedó en la Casa Blanca y en su lugar asistió Marco Rubio, secretario de Estado, que estuvo junto Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Gianni Infantino, timonel de la FIFA.

    Tras el encuentro, Trump elogió al plantel de Estados Unidos por el contundente triunfo: “¡Felicitaciones al equipo de Estados Unidos por su gran victoria, 4-1, sobre un muy buen equipo de Paraguay! ¡Sigan así!”, escribió en la red Truth Social.

    También llamó personalmente al técnico Mauricio Pochettino para felicitarlo: “Eres un tipo fantástico y un DT fantástico, tienes una gran oportunidad de llegar hasta el final”, le señaló.

    Fútbol versus fútbol americano

    Por otra parte, después del encuentro, Trump también se pronunció ante una discusión que se ha encendido por la realización del Mundial en Estados Unidos: fútbol versus fútbol americano.

    El mandatario estadounidense afirmó que se debería dejar de llamarle soccer al fútbol en su país. Además, aseguró que la National Football League (NFL) debería buscar otro nombre, en una declaración que no tardó en viralizarse.

    “Si observamos lo que le ha pasado al fútbol americano en Estados Unidos, al soccer en Estados Unidos parece que nunca lo llamamos así porque entra en conflicto con otro deporte que se llama fútbol americano. Pero si lo pensamos bien, ¿no debería llamarse así? Esto es fútbol, no hay duda. Tenemos que encontrar otro nombre para lo de la NFL”, indicó Trump.

    Más sobre:MundialMundial 2026FútbolFútbol InternacionalEstados UnidosDonald TrumpSelección de Estados UnidosCopa del MundoFútbol americanoNFL

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