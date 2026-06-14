Descifra: 66% afirma que no se han cumplido sus expectativas y “bencinazo” es lo más relevante de primeros 100 días

A más de tres meses de que el Presidente José Antonio Kast arribara a La Moneda, hay insatisfacción sobre los resultados, y el alza de las bencinas es considerado el hecho más relevante: estos son algunos de los hallazgos de la encuesta Descifra –una colaboración estratégica entre Artool y Copesa– que, en su más reciente sondeo, estudió las percepciones de la ciudadanía de cara a los primeros 100 días de la actual administración.

Los números indican que la opinión mayoritaria es negativa al consultar por la evaluación general del proceso de instalación del gobierno. El sondeo cifra en un 51% a quienes evalúan “mal” su aterrizaje en Palacio. Este grupo duplica a quienes califican “bien” el periodo, que fue cerca de un quinto de la muestra (22%). En tanto, un cuarto de los encuestados (26%) se decantó por tildarlo de “regular”.

Por otro lado, ante la pregunta: “¿En sus primeros 100 días de gobierno, el Presidente Kast ha cumplido con las expectativas que usted tenía?”, dos de cada tres personas -un mayoritario 66%- respondieron que las suyas no se han satisfecho. El tercio restante (30%) manifestó que sus expectativas sí se han cumplido.

La encuesta se adentra en las dificultades que ha experimentado la administración de Kast en este periodo. En esa línea, los consultados apuntan que el principal problema que ha enfrentado el gobierno son “los errores en el diseño inicial de su equipo”, opción que registró un 43% de las preferencias. Luego, y con algo de distancia, “la falta de experiencia en el poder” (26%), seguido de cerca por “la oposición obstruccionista”, que obtuvo un 22%.

En cuanto al hecho más relevante de estos primeros 100 días del gobierno en La Moneda, la histórica alza de las bencinas y el diésel -hecho que fue anunciado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el 23 de marzo y se concretó el 26 de ese mes- fue lo principal para más de un tercio de la muestra (37%). Este aumento se produjo tras una modificación al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), en el contexto del encarecimiento del crudo por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Según Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra, la percepción del alza se vio influida por dos cosas. La primera, que es “un tema con efecto inmediato en la vida cotidiana de las personas”. La segunda, “la forma en que el gobierno la comunicó”, ya que la decisión de no intervenir mediante el Mepco se vinculó con “la situación heredada del gobierno anterior”, por lo que la gente “lo asignó más a una política interna que al shock internacional”, explica.

En segundo lugar, el suceso más relevante para un cuarto de los encuestados (27%) fue el ingreso del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, también conocida como megarreforma, cuya tramitación legislativa se desarrolla actualmente en el Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados. En tercer lugar, un 15% pone el relieve en el embargo de cuentas de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), ejecutado por la Tesorería General de la República (TGR).

Menos preferencias registraron hechos como el anuncio de la creación del Registro Nacional de Vándalos (8%) y el cambio de gabinete, que marcó la salida de las exministras Mara Sedini, de la Secretaría General de Gobierno, y Trinidad Steinert, de Seguridad (5%).

Quiroz, el más influyente

Consultados por el secretario de Estado más influyente del gobierno actualmente, Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, tomó la delantera con casi la mitad de las preferencias del sondeo (46%). Luego, con una diferencia de 20 puntos porcentuales, aparece el nombre del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, que registró un cuarto de las inclinaciones (25%).

Entre los otros miembros del gabinete de Kast señalados como influyentes en la encuesta, está el ministro de Seguridad, Martín Arrau (7%); el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (5%), y el canciller, Francisco Pérez Mackenna, con un 1%.

En sintonía con que Quiroz sea considerado el ministro más influyente, uno de cada dos encuestados (48%) percibe que la economía ha sido el eje prioritario para la administración de Kast en sus 100 primeros días. Como explica Feres, “hay una evidente conexión entre la gravitación del ministro y la percepción de las prioridades del gobierno”. Esto se observa también en que la megarreforma es el segundo hecho más relevante para la ciudadanía, complementa.

En segundo lugar, pero más de 30 puntos abajo de la primera opción, para un 12% la prioridad estuvo en materia de seguridad, seguido del 9% que apuntó al área de migración. Otros ejes percibieron menos de un 5% de las inclinaciones, como vivienda (4%), relaciones exteriores (3%), relación con el Congreso (3%) y salud (2%).

Radical, lejano, confrontacional e improvisado

La encuesta también se adentró en los atributos del Presidente Kast, su personalidad y estilo de comunicación en sus primeros días de gobierno.

Presentadas en parejas opuestas de atributos, las percepciones más marcadas fueron que Kast es visto como más radical (65%) que moderado (35%); más lejano (64%) que cercano (36%) y, sobre su estilo, un 60% lo considera más improvisado (60%) que planificado (40%). Respecto del tono del presidente, se le ve más confrontacional (58%) que dialogante (42%) y, por último, la ciudadanía opinó que se muestra más inseguro (54%) que seguro (46%).

“Este es, probablemente, el dato más preocupante para el gobierno, ya que en los cinco pares de atributos consultados, los rasgos negativos obtienen mayoría en todos los casos. En tres de ellos, sobre el 60% tiene ese juicio”, dice Feres.

“Que el presidente sea percibido mayoritariamente como alguien radical, confrontacional y lejano contrasta con el esfuerzo que ha puesto el gobierno en hablar de un ‘cambio de tono’ tras la Cuenta Pública, y muestra que ese esfuerzo no ha encontrado reconocimiento en la opinión pública”, añade.

Sobre la decisión de Kast de vivir en La Moneda –lo que se llevó a cabo el mismo día del cambio de mando–, la ciudadanía no mostró una opinión predominante, ya que un 46% considera la medida positiva y un 43%, negativa. Un 11% no tiene una postura al respecto.

Ficha técnica

Grupo objetivo: hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: ocho preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: tres minutos promedio.

Fecha de ejecución: 10 al 11 de junio.

Diseño muestral: muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 1.314 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de +/- 2,7%, considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.