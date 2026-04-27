Volumen exportado de litio crece 25% el primer trimestre y expertos prevén que se superen las 300 mil toneladas en 2026

No fueron solo los precios de las exportaciones de litio los que mostraron resultados positivos durante el primer trimestre de este año. El volumen de los envíos de litio también experimentó un crecimiento importante.

A decir de los expertos, dicha alza respondió a una planificación del crecimiento en ciertas faenas, con lo cual prevén para todo 2026 un favorable desempeño productivo.

Según información pública del Servicio Nacional de Aduanas, la cantidad exportada de litio llegó a las 84 mil toneladas entre enero y marzo pasados , lo que constituye un incremento de 25% respecto al mismo periodo del año pasado. En el primer cuarto de 2025 se enviaron al exterior 67 mil toneladas del conocido también como “oro blanco”.

Estas cifras reportadas son las más altas para un primer trimestre desde 2014, año desde el que hay registros públicos del organismo, lo que sugiere que el volumen exportado por el país es un récord. De hecho, la capacidad productiva a nivel nacional solo ha venido creciendo con los años, aunque el precio del litio determina el valor final de lo que se exporta, en millones de dólares.

Así, mientras en enero-marzo del año pasado se exportaron US$ 534 millones FOB de los productos de litio que envía Chile al mundo -carbonato, hidróxido y sulfato de litio-, el primer trimestre de este 2026 se mandaron US$ 1.523 millones FOB en productos litíferos.

En términos anuales, en 2025 se despacharon 255 mil toneladas de litio en total, lo que significó una baja de 3% respecto de 2024, cuando se exportaron 263 mil toneladas. Sin embargo, para este año como un todo, también se prevé un repunte.

Según explica el jefe del área minera de Plusmining, Andrés González, el alza del volumen se debe principalmente a una mayor cantidad exportada de carbonato de litio, la que aumentó un 30%, pasando de 60 mil toneladas en el primer trimestre de 2025 a 78 mil toneladas en igual lapso de 2026. En cambio, las exportaciones de hidróxido de litio descendieron 28%, desde 7 mil toneladas a 5 mil toneladas.

Aunque el desglose por faena no está a marzo, con la información a febrero González estima que “el incremento responde principalmente a SQM, en el marco de su alianza con Codelco (Novandino Litio), que reporta 6 mil toneladas adicionales, sumando carbonato e hidróxido de litio en los dos primeros meses del año. Esto no considera la producción de sulfato de litio, que se exporta a China para su posterior procesamiento”.

Con estas cifras, argumenta el analista, “se espera que Novandino alcance una producción cercana a 250 mil toneladas este año, lo que, sumado a alrededor de 74 mil toneladas de Albemarle, permitiría que Chile se aproxime a las 300 mil toneladas en 2026”.

El mercado actual

El CEO de GEM, Juan Ignacio Guzmán, analiza el mercado del litio. Señala que existe “una mayor demanda que viene de Asia, en particular de China, y en específico, no solo ya de las baterías para autos eléctricos, sino que más importantemente de las baterías estáticas; es decir, las baterías que se usan en energía renovable para almacenar la energía, cuando la energía renovable no es posible de generar producto de que no hay sol o no hay viento”.

A nivel de precio, en el primer trimestre el valor del mineral no metálico promedió los US$ 16.923 la tonelada de carbonato de litio equivalente (LCE), según datos proporcionados por GEM. Frente a igual periodo del año pasado el crecimiento fue de 81%, cuando promedió US$ 9.350 la tonelada de LCE.

Guzmán sostiene que el aumento en el precio viene acompañado de una subida en la producción que estaba planificada en Chile, “fundamentalmente en lo que hoy día es Novandino, ex SQM. Por lo tanto, es una buena combinación que a mayor precio haya mayor producción, generando una expectativa de un buen año para esta industria”.