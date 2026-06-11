Problema menos para el Brasil de Ancelotti: Marruecos pierde a dos de sus figuras para el Mundial 2026

Ez Abde es una de las bajas de Marruecos para el Mundial. Foto: @RealBetis / X.

La selección de Marruecos sufre dos sensibles bajas en la previa del inicio del Mundial de Norteamérica 2026. La estrella del Betis de Manuel Pellegrini Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) y el jugador del Olympique de Marsella Nayef Aguerd han tenido que despedirse de la Copa.

Sus reemplazantes serán Amine Sbai y Marwane Saadane, según la inscripción hecha en la lista de la FIFA.

La lesión del jugador del Betis se produjo en el empate 1-1 contra Noruega que se disputó hace algunos días. El extremo del conjunto verdiblanco se había transformado en uno de los principales pilares ofensivos de la escuadra dirigida por Mohamed Ouahbi para intentar revalidad la gran presentación de Marruecos en Qatar 2022, instancia en la que terminaron ocupando el cuarto lugar.

Una pérdida que se lamenta mucho más considerando que la dolencia se produjo en un choque con su compañero Chadi Riad tras un tiro e esquina.

El diagnóstico preliminar, que fue dado a conocer por la prensa española, planteaba un escenario complicado: un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda cuya rehabilitación se estima entre tres y cuatro semanas.

Si bien la esperanza estaba puesta en una revisión más detallada que pudiera mostrar una lesión menos severa, aquello no ocurrió.

Este hecho también fue tratado por el Betis, quien posteó en sus redes sociales una imagen del jugador y un mensaje de apoyo.

“Sabemos lo que has trabajado para poder cumplir tu sueño mundialista. La vida a veces golpea de manera injusta, pero estamos convencidos de que tu fútbol y esfuerzo serán recompensados próximamente. Estamos contigo, Ez Abde”, compartieron.

Sabemos lo que has trabajado para poder cumplir tu sueño mundialista.



La vida a veces golpea de manera injusta, pero estamos convencidos de que tu fútbol y esfuerzo serán recompensados próximamente.



Estamos contigo, Ez Abde. pic.twitter.com/s5LDSw0e9M — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 11, 2026

En cuanto a Aguerd, El medio Le360 explica que, tras una prolongada ausencia por problemas físicos, el defensa no ha logrado recuperar el nivel de forma necesario para competir el Mundial.

El otro dolor

El DT Ouahbi también sufre por Noussair Mazraoui. El defensor del Manchester United también abandonó el choque ante los noruegos con problemas físicos. En su caso, una subluxación en un hombro.

La sensación preliminar es que su tiempo de inactividad será menor. Bordeará los diez días. La estimación permite albergare esperanzas de que el jugador de los Diablos Rojos esté disponible para el debut ante Brasil, programado para el sábado 13 de junio.

La certeza respecto de la evolución de Mazraoui se conseguirá en el transcurso de los días. El jugador será sometido a un incremento progresivo de la intensidad en los entrenamientos, con la finalidad de determinar si está en condiciones de realizar un esfuerzo de nivel competitivo antes de, eventualmente, jugar frente a la Verdeamarilla.