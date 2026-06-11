Irán acusa a Estados Unidos de revocar las entradas para sus aficionados en el Mundial

La federación de fútbol de Irán acusó la revocación de entradas del Mundial para sus hinchas.

La Federación iraní de Fútbol denunció en la previa del inicio del Mundial de Norteamérica 2026 que le revocaron entradas a sus aficionados, dejando sin posibilidad de asistir a los encuentros de la fase de grupo a sus hinchas quienes ya tenían todo preparado para realizar el viaje a Estados Unidos.

A través de un comunicado, la la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI) informó que ya habían iniciado el proceso de venta de entradas para los encuentros contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto por el Grupo G, pero que ahora los tickets no podían ser entregados a los aficionados.

“Esto ocurre a pesar de que muchos hinchas del fútbol iraní, confiando en el proceso anunciado oficialmente, ya habían hecho los planes necesarios para asistir a los partidos”, señala el informativo.

“Privar a los hinchas iraníes del acceso a su asignación legal y oficial de entradas es una acción contraria al espíritu que rige las competencias internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes”, agregó.

“Este hecho plantea serios interrogantes sobre la injerencia de consideraciones políticas y ajenas al deporte en la organización del mayor evento futbolístico del mundo”, cuestionaron.

Según el reglamento, cada federación participante en el Mundial recibe un 8 por ciento de las entradas para cada uno de los partidos que le toque enfrentar en la Copa del Mundo para ser distribuidos según estime cada organismo.

Si bien la FFIRI no precisó quién tomó la decisión de retener las entradas, instó a la FIFA a tomar medidas, pues con aquello no se respetan “los principios de neutralidad, equidad y las normas establecidas” y pidió evitar que situaciones ajenas a lo deportivo opaquen el torneo.

La frase por la que se cuestiona a Gianni Infantino

Esta situación provocó el recuerdo de unas declaraciones que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino dio en 2017, cuando se preparaba la candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México que terminaría siendo aceptada al año siguiente.

“Es obvio que, en lo que respecta a las competencias de la FIFA, cualquier equipo que se clasifique a un Mundial, incluidos sus hinchas y sus dirigentes, necesita tener acceso al país; de lo contrario, no hay Mundial”, lanzó el mandamás del ente rector del fútbol en la ocasión.

Sin embargo, desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear a irán a finales de febrero, esta situación ha sido puesta en duda.

Es más, incluso algunas autoridades cercanas al presidente estadounidense Donald Trump habían pedido dejar a Irán fuera de la Copa y darle el cupo a Italia tras caer en el repechaje, aunque los europeos rechazaron la propuesta.

“He sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”, declaró el empresario Paolo Zampolli, representante especial de Estados Unidos para las Alianzas Globales, hace unos meses.

La reacción no tardó en llegar. La embajada iraní en Italia cuestionó públicamente la propuesta. “El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos”, señaló la oficina diplomática en un mensaje difundido en su cuenta de X.

En el mismo pronunciamiento, la representación iraní añadió: “Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos”.

Además, calificó la iniciativa como una muestra de la “bancarrota moral” de Estados Unidos, al considerar que el país norteamericano “teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes sobre el terreno de juego”.