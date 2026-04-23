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    A menos de dos meses del Mundial: Estados Unidos le pide a la FIFA que Italia se quede con el cupo de Irán

    El empresario italoamericano Paolo Zampolli, amigo y enviado especial de Donald Trump, le propuso a Gianni Infantino el cambio en la cita planetaria.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    A menos de dos meses del Mundial: Estados Unidos le pide a la FIFA que Italia se quede con el cupo de Irán. Foto: @azzurri

    La polémica por la participación de Irán en el Mundial volvió a escalar. Un enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le propuso a la FIFA que la selección de Italia ocupe ese lugar en el torneo que se disputará en Norteamérica.

    Paolo Zampolli, representante especial de Estados Unidos para las Alianzas Globales, fue quien planteó la idea a Gianni Infantino.

    “He sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”, declaró el empresario italoamericano a Financial Times. La propuesta también se enmarca en un intento de recomponer la relación entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en medio de tensiones diplomáticas recientes.

    Respuesta de Irán

    La reacción no tardó en llegar. La embajada iraní en Italia cuestionó públicamente la propuesta. “El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos”, señaló la oficina diplomática en un mensaje difundido en su cuenta de X.

    En el mismo pronunciamiento, la representación iraní añadió: “Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos”.

    Además, calificó la iniciativa como una muestra de la “bancarrota moral” de Estados Unidos, al considerar que el país norteamericano “teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes sobre el terreno de juego”.

    La situación reglamentaria

    La selección de Italia no logró clasificar al Mundial tras perder el repechaje ante Bosnia y Herzegovina. Es su tercera ausencia consecutiva en la cita planetaria.

    Por su parte, Irán aseguró su clasificación, aunque solicitó que sus partidos de la fase de grupos se disputen fuera de Estados Unidos tras el inicio del conflicto bélico.

    En ese contexto, Infantino señaló el mes pasado, durante una visita al centro de entrenamiento de Irán en Turquía, que los encuentros se jugarán según el calendario previsto y ofreció apoyo logístico a la selección.

    El reglamento del torneo establece que, en caso de retiro, el organismo rector del fútbol mundial tiene la facultad de designar a su reemplazante. “Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias”, apunta el artículo 6.7.

    La FIFA celebrará el próximo 30 de abril su 76º Congreso Ordinario. Será en Vancouver, Canadá, y se reunirán las 211 federaciones participes del organismo planetario. Hasta ahora, no figura en la agenda ningún punto relacionado con una eventual sustitución de la selección iraní. El Mundial comenzará el 11 de junio y el debut de Irán está programado para el 15 de junio en Los Ángeles, frente a Nueva Zelanda.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundialDonald TrumpIránItaliaSelección de IránSelección de ItaliaEstados UnidosGianni InfantinoPaolo Zampolli

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