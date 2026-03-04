SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Qué selección ocuparía su lugar? El duro castigo al que se expone Irán si decide borrarse del Mundial 2026

    El conflicto armado en Medio Oriente ha puesto en duda la participación del conjunto pérsico en el torneo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ¿Qué selección ocuparía su lugar? El duro castigo al que se expone Irán si decide borrarse del Mundial 2026.

    La intensificación del conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desatado una serie de problemáticas para el deporte en la región del Golfo Pérsico, como en el resto del mundo.

    Así como Daniil Medvedev ha tenido problemas para dejar Emiratos Árabes Unidos y Baréin ha cancelado las pruebas de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir, la mirada se ha puesto en uno de los grandes eventos del año: el Mundial de Norteamérica 2026 que tendrá sede en Canadá, Estados Unidos y México.

    Uno de los clasificados al certamen planetario es Irán. Sin embargo, las autoridades del deporte en ese país han comenzado a extremar las medidas de seguridad. En Teherán, la capital, han determinado la suspensión de la liga local de manera indefinida y han puesto en duda la participación de la selección persa en la Copa.

    Mehdi Taj, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, señaló hace algunos días que “con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso“.

    Cabe recordar que Irán es parte del Grupo G de la cita planetaria. Allí jugará contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles; contra Bélgica el 21, en la misma ciudad; y, por último, el 26 contra Egipto en Seattle. Además, en caso de avanzar de ronda como segundo clasificado, tiene probabilidades de chocar frente a Estados Unidos en los dieciseisavos de final.

    Esta situación, sin lugar a dudas, reviste un llamado de atención para la FIFA, ya que el ente liderado por Gianni Infantino deberá garantizar todas las condiciones para que se respete la participación de una selección que se ganó su clasificación en la cancha en las Eliminatorias. En caso que Irán se baje de la cita, la lista correrá en Asia e Irak ocuparía su vacante.

    ¿A qué se expone Irán si no asiste al Mundial?

    Según lo que señala el Artículo 6 del reglamento del Mundial, si una selección clasificada a la Copa Mundial de la FIFA decide no asistir, la federación en cuestión podría recibir una multa de unos 700 mil dólares.

    A lo anterior se puede sumar la exclusión de la selección de torneos venideros que organice la FIFA y, por último, el estamento deportivo podría solicitar una devolución del dinero que se le otorgó al equipo para prepararse de cara al Mundial.

    Sin visa para los iraníes

    En el caso de que finalmente Irán decida enviar a su selección al Mundial, estos tendrán que estar sin sus hinchas en las gradas. Esto se debe a que hace algunos meses el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió incluir a Irán en la lista de países a las que se le restringe la entrega de visa para ingresar al país.

    Es por ello que Irán podría jugar sus partidos en Los Ángeles y Seattle sin público que los represente, a menos que quienes asistan posean un pasaporte estadounidense. Es importante señalar que esta medida no afectará a los futbolistas, miembros del cuerpo técnico o dirigentes importantes, pero sí a familiares de los futbolistas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalNorteamérica 2026MundialIránSelección de IránMundial 2026FIFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos encerronas se registraron en horas de la noche en la Región Metropolitana: una de ellas contra un camión

    Las acciones de Europa se toman un respiro pero en Asia la Bolsa de Corea sufre una caída histórica

    Gran incendio en la Zona Franca de Iquique: múltiples galpones se habrían visto afectados

    La inusual historia del hombre condenado a cinco años y un día por el robo de dos paquetes de galletas de 300 pesos

    Estados Unidos anuncia operaciones conjuntas con Ecuador contra “organizaciones terroristas” en el país sudamericano

    Suspenden clases en cuatro establecimientos de Puente Alto por incendio en papelera

    Lo más leído

    1.
    ¿Partido único? ¿Alargue o penales? ¿Quién transmite? Cómo la U y Palestino definen la clasificación a la Copa Sudamericana

    ¿Partido único? ¿Alargue o penales? ¿Quién transmite? Cómo la U y Palestino definen la clasificación a la Copa Sudamericana

    2.
    Indignación en los vecinos: la grave acusación de indisciplina que involucra a jugador de Colo Colo

    Indignación en los vecinos: la grave acusación de indisciplina que involucra a jugador de Colo Colo

    3.
    “No está para jugar”: Esteban Paredes liquida a Marcelo Díaz tras el triunfo de la U ante Colo Colo en el Superclásico

    “No está para jugar”: Esteban Paredes liquida a Marcelo Díaz tras el triunfo de la U ante Colo Colo en el Superclásico

    4.
    La goleada de Barcelona no hace el milagro y Atlético de Madrid avanza a su vigésima final en la Copa del Rey

    La goleada de Barcelona no hace el milagro y Atlético de Madrid avanza a su vigésima final en la Copa del Rey

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Dos encerronas se registraron en horas de la noche en la Región Metropolitana: una de ellas contra un camión
    Chile

    Dos encerronas se registraron en horas de la noche en la Región Metropolitana: una de ellas contra un camión

    Gran incendio en la Zona Franca de Iquique: múltiples galpones se habrían visto afectados

    La inusual historia del hombre condenado a cinco años y un día por el robo de dos paquetes de galletas de 300 pesos

    Las acciones de Europa se toman un respiro pero en Asia la Bolsa de Corea sufre una caída histórica
    Negocios

    Las acciones de Europa se toman un respiro pero en Asia la Bolsa de Corea sufre una caída histórica

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Dólar supera los $900 en Chile, pero bolsas globales moderan sus caídas en jornada de vértigo por conflicto bélico

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes
    Tendencias

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    Encuentran un virus “oculto” en el intestino que podría estar vinculado al cáncer de colon

    “Asistencia espectacular”: Damián Pizarro suma elogios en Argentina tras su debut en Racing
    El Deportivo

    “Asistencia espectacular”: Damián Pizarro suma elogios en Argentina tras su debut en Racing

    Marcelo Salas carga contra la ANFP tras el gol con la mano de Leandro Benegas en la Liga de Ascenso

    “No está para jugar”: Esteban Paredes liquida a Marcelo Díaz tras el triunfo de la U ante Colo Colo en el Superclásico

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Guía: películas ver para entender el presente y pasado reciente de Irán
    Cultura y entretención

    Guía: películas ver para entender el presente y pasado reciente de Irán

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    Estados Unidos anuncia operaciones conjuntas con Ecuador contra “organizaciones terroristas” en el país sudamericano
    Mundo

    Estados Unidos anuncia operaciones conjuntas con Ecuador contra “organizaciones terroristas” en el país sudamericano

    Estados Unidos afirma haber alcanzado “casi 2.000” objetivos en cuatro días de ofensiva contra Irán

    Israel subraya que Hezbolá “cometió un grave error” al atacar el país tras el asesinato de Jamenei en Irán

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”