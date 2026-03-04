¿Qué selección ocuparía su lugar? El duro castigo al que se expone Irán si decide borrarse del Mundial 2026.

La intensificación del conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desatado una serie de problemáticas para el deporte en la región del Golfo Pérsico, como en el resto del mundo.

Así como Daniil Medvedev ha tenido problemas para dejar Emiratos Árabes Unidos y Baréin ha cancelado las pruebas de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir, la mirada se ha puesto en uno de los grandes eventos del año: el Mundial de Norteamérica 2026 que tendrá sede en Canadá, Estados Unidos y México.

Uno de los clasificados al certamen planetario es Irán. Sin embargo, las autoridades del deporte en ese país han comenzado a extremar las medidas de seguridad. En Teherán, la capital, han determinado la suspensión de la liga local de manera indefinida y han puesto en duda la participación de la selección persa en la Copa.

Mehdi Taj, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, señaló hace algunos días que “con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso“.

Cabe recordar que Irán es parte del Grupo G de la cita planetaria. Allí jugará contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles; contra Bélgica el 21, en la misma ciudad; y, por último, el 26 contra Egipto en Seattle. Además, en caso de avanzar de ronda como segundo clasificado, tiene probabilidades de chocar frente a Estados Unidos en los dieciseisavos de final.

Esta situación, sin lugar a dudas, reviste un llamado de atención para la FIFA, ya que el ente liderado por Gianni Infantino deberá garantizar todas las condiciones para que se respete la participación de una selección que se ganó su clasificación en la cancha en las Eliminatorias. En caso que Irán se baje de la cita, la lista correrá en Asia e Irak ocuparía su vacante.

¿A qué se expone Irán si no asiste al Mundial?

Según lo que señala el Artículo 6 del reglamento del Mundial, si una selección clasificada a la Copa Mundial de la FIFA decide no asistir, la federación en cuestión podría recibir una multa de unos 700 mil dólares.

A lo anterior se puede sumar la exclusión de la selección de torneos venideros que organice la FIFA y, por último, el estamento deportivo podría solicitar una devolución del dinero que se le otorgó al equipo para prepararse de cara al Mundial.

Sin visa para los iraníes

En el caso de que finalmente Irán decida enviar a su selección al Mundial, estos tendrán que estar sin sus hinchas en las gradas. Esto se debe a que hace algunos meses el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió incluir a Irán en la lista de países a las que se le restringe la entrega de visa para ingresar al país.

Es por ello que Irán podría jugar sus partidos en Los Ángeles y Seattle sin público que los represente, a menos que quienes asistan posean un pasaporte estadounidense. Es importante señalar que esta medida no afectará a los futbolistas, miembros del cuerpo técnico o dirigentes importantes, pero sí a familiares de los futbolistas.