Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos
En el listado se incluye a los ciudadanos de países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba, Haití y Nicaragua. Desde el Departamento de Estado anticiparon que declararán “inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos”.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para los ciudadanos de 75 países.
En el listado se incluye a los ciudadanos de países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba, Haití y Nicaragua.
La decisión afectará a las visas de inmigrante, como las de empleo. Sin embargo, no se aplicará a los visados de no inmigrante, como los de estudiantes o turistas.
Según informaciones rescatadas por CNN, la medida empezará a aplicarse el 21 de enero.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, anticipó a través de un comunicado que la cartera “utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”.
“El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos inmigratorios para evitar el ingreso de extranjeros que recurrirían a ayudas sociales y beneficios públicos”.
A continuación encontrarás el listado de países afectados por la decisión, según detalló un funcionario de la administración Trump al citado medio.
Cuáles son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladés
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Bután
- Bosnia
- Brasil
- Birmania
- Camboya
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiyi
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Iraq
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kosovo
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Macedonia
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
