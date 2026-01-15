SUSCRÍBETE POR $1100
    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos

    En el listado se incluye a los ciudadanos de países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba, Haití y Nicaragua. Desde el Departamento de Estado anticiparon que declararán "inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos".

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos. Foto: referencial.

    La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para los ciudadanos de 75 países.

    En el listado se incluye a los ciudadanos de países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba, Haití y Nicaragua.

    La decisión afectará a las visas de inmigrante, como las de empleo. Sin embargo, no se aplicará a los visados de no inmigrante, como los de estudiantes o turistas.

    Según informaciones rescatadas por CNN, la medida empezará a aplicarse el 21 de enero.

    El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, anticipó a través de un comunicado que la cartera “utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”.

    El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos inmigratorios para evitar el ingreso de extranjeros que recurrirían a ayudas sociales y beneficios públicos”.

    A continuación encontrarás el listado de países afectados por la decisión, según detalló un funcionario de la administración Trump al citado medio.

    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos. Foto: archivo.

    Cuáles son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante

    1. Afganistán
    2. Albania
    3. Argelia
    4. Antigua y Barbuda
    5. Armenia
    6. Azerbaiyán
    7. Bahamas
    8. Bangladés
    9. Barbados
    10. Bielorrusia
    11. Belice
    12. Bután
    13. Bosnia
    14. Brasil
    15. Birmania
    16. Camboya
    17. Camerún
    18. Cabo Verde
    19. Colombia
    20. Costa de Marfil
    21. Cuba
    22. República Democrática del Congo
    23. Dominica
    24. Egipto
    25. Eritrea
    26. Etiopía
    27. Fiyi
    28. Gambia
    29. Georgia
    30. Ghana
    31. Granada
    32. Guatemala
    33. Guinea
    34. Haití
    35. Irán
    36. Iraq
    37. Jamaica
    38. Jordania
    39. Kazajistán
    40. Kosovo
    41. Kuwait
    42. Kirguistán
    43. Laos
    44. Líbano
    45. Liberia
    46. Libia
    47. Macedonia
    48. Moldavia
    49. Mongolia
    50. Montenegro
    51. Marruecos
    52. Nepal
    53. Nicaragua
    54. Nigeria
    55. Pakistán
    56. República del Congo
    57. Rusia
    58. Ruanda
    59. San Cristóbal y Nieves
    60. Santa Lucía
    61. San Vicente y las Granadinas
    62. Senegal
    63. Sierra Leona
    64. Somalia
    65. Sudán del Sur
    66. Sudán
    67. Siria
    68. Tanzania
    69. Tailandia
    70. Togo
    71. Túnez
    72. Uganda
    73. Uruguay
    74. Uzbekistán
    75. Yemen

