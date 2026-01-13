SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Distintas personas denunciaron que sus pasaportes vigentes habrían sido bloqueados por error en Chile. El Registro Civil explicó qué ocurrió y cómo revisar en línea si tu documento está afectado.

    Nicole Iporre
    Una semana antes de su viaje, recibió un llamado del Servicio de Registro Civil e Identificación en el que le informaban que su pasaporte estaba bloqueado. La chilena Dianella Anziani pensó que era una estafa, pues su documento estaba vigente, pero decidió ir a una oficina de todas maneras para aclarar la situación.

    En un video que publicó en la red social de TikTok, la joven relató que nadie le entregaba respuestas. Primero, le habrían sugerido que ella bloqueó el pasaporte por sí misma y que debía pagar por uno nuevo (por un precio de casi $70.000).

    Pero después de comunicarse con una sucursal en Santiago —la mujer se encontraba en Concón—, finalmente admitieron que había sido un error de parte del Registro Civil de Chile.

    Anziani también aseguró en su video que le habrían comunicado que no era la única afectada: más personas podrían tener su pasaporte vigente bloqueado por error y no saberlo.

    ¿Qué dijo el Registro Civil ante estos casos? ¿Cómo revisar si tu pasaporte está o no bloqueado?

    Qué respondió el Registro Civil sobre los pasaportes bloqueados

    A través de un comunicado, el Registro Civil explicó que el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile no fue masivo, sino que se trató de casos individuales y excepcionales por “revisiones administrativas específicas” y que ya tomaron contacto directo con las personas involucradas.

    Además, informaron que, para quienes deseen revisar el estado de su documento, pueden hacer la consulta en línea a través de su página web.

    Para ello, solo necesitarán el número de RUN, especificar el tipo de documento a consultar y el número de documento o pasaporte.

    Para revisar el estado de tus documentos, puedes hacer click aquí.

