Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados en Chile y una decena de países

El Ministerio de Salud de Chile levantó hace un par de días una alerta alimentaria por una serie de lotes de Alfamino , una fórmula infantil de la marca Nestlé , que podrían estar contaminados por cereulida, una toxina que puede provocar intoxicación alimentaria en quienes la consuman.

Según los antecedentes, decenas de países, como España, Argentina, Brasil, México, Perú, Paraguay y Reino Unido, entre otros, también han tenido que retirar del mercado este producto especializado para niños que tienen alergias alimentarias.

La alerta del Minsal establece que en Chile, los siguientes 12 lotes contaminados no deben ser consumidos:

51040017Y2

51050017Y1

52450017Y2

52460017Y1

52470017Y1

52480017Y1

52510017Y1

52610017Y2

52620017Y1

52650017Y1

52680017Y1

52690017Y1

Según informó Nestlé a través de sus canales oficiales, todavía no han registrado casos de pacientes que se hayan enfermado por el consumo de los lotes, y están trabajando con sus proveedores para identificar la raíz del problema.

Pero, ¿qué es la cereulida? ¿Cuáles son sus síntomas? Esto es todo lo que se sabe sobre esta toxina.

Qué es la cereulida, la toxina en los lotes contaminados de Nestlé

La cereulida es una toxina que puede ser producida por la bacteria Bacillus cereus . Su consumo está asociado a la provocación de una intoxicación alimentaria de tipo emético. Es decir, que en su mayoría, provoca vómitos.

Según el informe anual de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), entre el 16 y 20% de los brotes de intoxicación alimentaria causados por toxinas bacterianas se atribuyen al B. cereus.

Entre los síntomas más comunes de la intoxicación por cereulida están:

Vómitos.

Diarrea.

Letargo inusual.

Estos pueden aparecer entre 30 minutos y 6 horas después de haber consumido algún alimento contaminado.

Qué dijo Nestlé sobre la contaminación de su fórmula infantil

Según la información contenida en su página, Nestlé asegura que la toxina estaría concentrada en el aceite de ácido araquidónico que utilizan en la fórmula de sus productos de nutrición infantil afectados.

Es por esto que estarían trabajando con su proveedor de aceites para realizar un análisis completo y llegar a la raíz del problema.

Además, aseguraron que como empresa “estamos en contacto con las autoridades de los países pertinentes para garantizar que se tomen las medidas necesarias. Nestlé asegura a los padres y cuidadores que está implementando las medidas adecuadas para garantizar la salud y el bienestar de las familias y sus bebés”.

“La seguridad alimentaria y el bienestar de todos los bebés siguen siendo nuestra principal prioridad. Entendemos que esta noticia puede ser preocupante, y nos comprometemos a brindar información clara y transparente, así como apoyo a los padres y cuidadores durante todo este proceso”.