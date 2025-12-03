Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

La listeria monocytogenes , una bacteria patógena, fue detectada en un sándwich de ave pimentón en la Región de Ñuble, Chile . Ante ello, el Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria, ordenó el retiro del lote e inició un sumario sanitario en el establecimiento donde se vendía este alimento.

Los sándwiches contaminados son de la marca Fresco, de la empresa Arco Alimentos Ltda., y el lote correspondiente es el que se elaboró el 14 de noviembre de 2025, y tiene como fecha de vencimiento el 4 de diciembre de 2025.

El Minsal también hizo un llamado a no consumir este lote y desecharlo inmediatamente.

Pero, ¿qué es exactamente la listeria? ¿Qué problemas de salud puede provocar? ¿Cuáles son sus síntomas? Esto es todo lo que tienes que saber.

Qué es la listeria

La listeria monocytogenes es una bacteria que provoca una infección conocida como listeriosis . Se transmite a través de los alimentos, principalmente por fiambres mal procesados y lácteos no pasteurizados.

En general, las personas sanas no se enferman por esta infección. Sin embargo, puede llegar a ser grave y mortal para las mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y pacientes con sistemas inmunitarios débiles.

Y como la bacteria tiene la capacidad de sobrevivir incluso en la refrigeración y congelación, las personas más vulnerables deben evitar consumir alimentos que podrían contenerla.

Síntomas de la listeria

De acuerdo a Mayo Clinic, algunos síntomas de la infección por listeria (o listeriosis) pueden comenzar unos par días después (incluso más de 30) de haber consumido el alimento contaminado. Estos pueden ser:

Fiebre.

Escalofríos.

Dolores musculares.

Náuseas.

Diarrea.

Pero si la infección llegó hasta tu sistema nervioso, los síntomas pueden aumentar. Se suman:

Dolor de cabeza.

Rigidez en el cuello.

Confusión o cambios en el nivel de alerta.

Pérdida de equilibrio.

Convulsiones.

En las mujeres embarazadas que podrían estar infectadas, los síntomas suelen ser leves. Sin embargo, el mayor problema está en las consecuencias para el bebé que se está gestando : puede fallecer en el útero o tener una infección mortal a los días de nacer.

En caso de presentar los síntomas mencionados, lo ideal será contactar con un médico para recibir un tratamiento oportuno. Si es que el dolor de cabeza es intenso, y está acompañado de rigidez de cuello, fiebre alta, sensibilidad a la luz o confusión, debes acudir a urgencias.