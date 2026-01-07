¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano? Foto: ATON.

Icónico en la ciudad de Santiago, el río Mapocho , que comienza en el Cerro El Plomo y atraviesa 16 comunas de la capital chilena, acaba de ser declarado un humedal urbano por el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Resolución Exenta N°9638/2025.

Ahora, las 657.01 hectáreas del río, que se extienden por Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Maipú, Pudahuel y Padre Hurtado, estarán protegidas en el marco de la Ley Nº21.202.

Pero, ¿qué significa exactamente haber declarado al Mapocho como humedal urbano? Esto es lo que explica la ley, y su importancia.

Qué significa que el río Mapocho sea ahora un humedal urbano

La Ley de humedales urbanos (21.202) es la que permite declarar humedales urbanos a distintos ecosistemas dentro de las áreas urbanas.

De esta manera, bajo los aleros de la ley, los municipios podrán contar con más herramientas para proteger estos lugares , que representan áreas verdes, espacios para la recreación, control de inundaciones, mitigación al cambio climático, entre otros.

En esta línea, ahora el río Mapocho cuenta con medidas de protección para preservar su biodiversidad (flora y fauna) y características naturales . Y cualquier actividad que se realice cerca del ecosistema deberá cumplir con los criterios de sustentabilidad contenidos en la ley.

Los municipios pueden elaborar ordenanzas generales para proteger los humedales y, por ejemplo, postergar permisos de loteo, urbanización, construcciones, etc.

Además, todos los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente deben ser incluidos en los Instrumentos de Planificación Territorial como Área de Protección de Valor Natural.

¡Celebramos un nuevo Humedal Urbano para la Región Metropolitana! El Humedal Urbano Río Mapocho abarca 13 comunas de la RM y protege más de 600 hectáreas. ¡Como Gobierno seguimos trabajando decididamente por la protección de nuestro patrimonio natural! pic.twitter.com/wAmnOx5XPt — Ministerio del Medio Ambiente (@MMAChile) January 6, 2026

Por qué es importante proteger los humedales urbanos en Chile

Desde la Municipalidad de Lo Barnechea, explicaron que la nueva figura del río Mapocho como humedal urbano “aporta múltiples beneficios, tanto para el ambiente como para el bienestar de los vecinos” .

Compartieron también los beneficios que aporta este ecosistema en la ciudad de Santiago:

Mejora la ventilación de la ciudad , ya que el cauce del río y sus alrededores actúan como corredores de viento, ayudando a disminuir episodios críticos de contaminación durante otoño e invierno.

Reduce la temperatura del aire , gracias a la evapotranspiración, mayor humedad y sombra que proporcionan las riberas, mitigando el calor extremo en la temporada de verano.

Ayuda a prevenir daños por desbordes , manteniendo áreas libres de desarrollo urbano y regulando el flujo hídrico.

Favorece la infiltración y disponibilidad de agua, gracias al suelo y la vegetación ribereña.

Proporciona hábitat para la fauna urbana y mantiene la conectividad ecológica como corredor biológico.

Protege la flora nativa y exótica , conectando áreas verdes en entornos secos.

Ofrece espacios abiertos y naturales para caminatas, deporte, ciclismo y recreación.

Además, desde Ladera Sur, medio especializado en la naturaleza y el medioambiente, destacaron en una publicación que “en un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, la protección de los humedales urbanos es clave para la resiliencia de las ciudades y la calidad de vida de quienes las habitan”.