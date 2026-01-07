SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    El río Mapocho fue declarado humedal urbano en Santiago por el Ministerio del Medio Ambiente. Qué significa esta categoría, qué dice la ley y por qué es clave para su protección ambiental.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano? Foto: ATON.

    Icónico en la ciudad de Santiago, el río Mapocho, que comienza en el Cerro El Plomo y atraviesa 16 comunas de la capital chilena, acaba de ser declarado un humedal urbano por el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Resolución Exenta N°9638/2025.

    Ahora, las 657.01 hectáreas del río, que se extienden por Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Maipú, Pudahuel y Padre Hurtado, estarán protegidas en el marco de la Ley Nº21.202.

    Pero, ¿qué significa exactamente haber declarado al Mapocho como humedal urbano? Esto es lo que explica la ley, y su importancia.

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano? Foto: ATON.

    Qué significa que el río Mapocho sea ahora un humedal urbano

    La Ley de humedales urbanos (21.202) es la que permite declarar humedales urbanos a distintos ecosistemas dentro de las áreas urbanas.

    De esta manera, bajo los aleros de la ley, los municipios podrán contar con más herramientas para proteger estos lugares, que representan áreas verdes, espacios para la recreación, control de inundaciones, mitigación al cambio climático, entre otros.

    En esta línea, ahora el río Mapocho cuenta con medidas de protección para preservar su biodiversidad (flora y fauna) y características naturales. Y cualquier actividad que se realice cerca del ecosistema deberá cumplir con los criterios de sustentabilidad contenidos en la ley.

    Los municipios pueden elaborar ordenanzas generales para proteger los humedales y, por ejemplo, postergar permisos de loteo, urbanización, construcciones, etc.

    Además, todos los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente deben ser incluidos en los Instrumentos de Planificación Territorial como Área de Protección de Valor Natural.

    Por qué es importante proteger los humedales urbanos en Chile

    Desde la Municipalidad de Lo Barnechea, explicaron que la nueva figura del río Mapocho como humedal urbano “aporta múltiples beneficios, tanto para el ambiente como para el bienestar de los vecinos”.

    Compartieron también los beneficios que aporta este ecosistema en la ciudad de Santiago:

    • Mejora la ventilación de la ciudad, ya que el cauce del río y sus alrededores actúan como corredores de viento, ayudando a disminuir episodios críticos de contaminación durante otoño e invierno.
    • Reduce la temperatura del aire, gracias a la evapotranspiración, mayor humedad y sombra que proporcionan las riberas, mitigando el calor extremo en la temporada de verano.
    • Ayuda a prevenir daños por desbordes, manteniendo áreas libres de desarrollo urbano y regulando el flujo hídrico.
    • Favorece la infiltración y disponibilidad de agua, gracias al suelo y la vegetación ribereña.
    • Proporciona hábitat para la fauna urbana y mantiene la conectividad ecológica como corredor biológico.
    • Protege la flora nativa y exótica, conectando áreas verdes en entornos secos.
    • Ofrece espacios abiertos y naturales para caminatas, deporte, ciclismo y recreación.
    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano? Foto: ATON.

    Además, desde Ladera Sur, medio especializado en la naturaleza y el medioambiente, destacaron en una publicación que “en un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, la protección de los humedales urbanos es clave para la resiliencia de las ciudades y la calidad de vida de quienes las habitan”.

    “El desafío ahora es avanzar desde la declaratoria hacia una gestión efectiva, con financiamiento, fiscalización y participación ciudadana, para que este reconocimiento se traduzca en protección real”.

    Lee también:

    Más sobre:Río MapochoChileSantiagoHumedal urbanoMinisterio del Medio Ambienterío Mapocho humedal urbanohumedal urbano río Mapochoprotección ambientalMedioambienteCienciaMapocho humedal urbanohumedales urbanos ChileLey de humedales urbanosLey 21.202biodiversidad río Mapocholey de humedales urbanosbiodiversidadSantiago de ChileRío en SantiagoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Warner Bros. Discovery vuelve a rechazar oferta hostil de Paramount y reafirma acuerdo por US$ 72.000 millones con Netflix

    Llevan a cabo audiencia de preparación del juicio oral contra el diputado desaforado Francisco Pulgar

    Jadue carga contra Vallejo por dichos sobre operación de Estados Unidos en Venezuela: “¿Se creen revolucionarios todavía?”

    Gobierno pone urgencia de discusión inmediata a reforma política de Elizalde

    Hans Marowski, vicepresidente del PNL: “Creo que Johannes Kaiser no va a ser ministro del presidente Kast”

    Lo más leído

    1.
    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    2.
    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    3.
    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    4.
    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Marruecos por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Marruecos por el Mundial de la Kings League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Llevan a cabo audiencia de preparación del juicio oral contra el diputado desaforado Francisco Pulgar

    Jadue carga contra Vallejo por dichos sobre operación de Estados Unidos en Venezuela: “¿Se creen revolucionarios todavía?”

    Warner Bros. Discovery vuelve a rechazar oferta hostil de Paramount y reafirma acuerdo por US$ 72.000 millones con Netflix
    Negocios

    Warner Bros. Discovery vuelve a rechazar oferta hostil de Paramount y reafirma acuerdo por US$ 72.000 millones con Netflix

    Gobierno opta por suspender por segunda vez votación clave de Maratué, proyecto inmobiliario de familia Lería

    La tendencia de los últimos 33 meses no se detiene y las remuneraciones vuelven a crecer sobre la inflación

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    “Un goleador vuelve a casa”: Patricio Rubio es anunciado como nuevo refuerzo de Unión Española de cara al ascenso
    El Deportivo

    “Un goleador vuelve a casa”: Patricio Rubio es anunciado como nuevo refuerzo de Unión Española de cara al ascenso

    José Ignacio Cornejo cierra sexto en la cuarta etapa del Dakar y mantiene su posición en la clasificación general

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    De Ana Tijoux a Inti Illimani y Camila Moreno: Festival Muda anuncia su cartel de artistas
    Cultura y entretención

    De Ana Tijoux a Inti Illimani y Camila Moreno: Festival Muda anuncia su cartel de artistas

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”
    Mundo

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Muere Aldrich Ames, el agente de la CIA condenado por espiar para Moscú y cuya traición causó la ejecución de innumerables fuentes

    Trump habría exigido a Venezuela que corte lazos con China y Rusia y se asocie solo con EE.UU. en materia de petróleo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso