Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial. Foto: Referencial/IA.

En un mundo que se está moviendo cada vez más hacia la Inteligencia Artificial, Chile no se queda atrás. En el país, ya se desarrollan miles de proyectos que incorporan esta tecnología para optimizar procesos y transformar distintas actividades en prácticamente todos los sectores.

Es en esta línea que Fundación País Digital (FPD) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación decidieron premiar a cuatro proyectos —de más de 600 postulaciones— con el Premio Nacional de Inteligencia Artificial , bautizado como Chile PotencIA.

Aldo Valle, ministro de Ciencia, aseguró que los ganadores y postulantes “lograron un impacto real que ya está aportando a las personas de manera positiva. No son ideas que necesitan ser probadas, son herramientas concretas”.

“Chile es un líder de IA en la región y todos los proyectos que son parte de este premio son un ejemplo de nuestro nivel”.

El gerente general de FDP, Fernando Sánchez, destacó que se trata de la primera vez que se entrega un premio a los proyectos chilenos que utilizan Inteligencia Artificial, una tecnología que “no es emergente, sino que crece con fuerza en múltiples sectores”.

“El premio no solo reconoce la excelencia técnica, sino también el compromiso de las organizaciones por desarrollar soluciones responsables, con sentido público y orientadas a resolver desafíos concretos del país”.

Fueron cuatro los ganadores de Chile PotencIA, uno por cada categoría: Grandes empresas; Startups; Pymes y Otras organizaciones. Estos son los proyectos premiados.

1. Calidad de Cosecha

El proyecto ganador de la categoría Grandes Empresas fue Calidad de Cosecha, impulsado por Forestal Arauco.

Consiste en utilizar drones y modelos de aprendizaje profundo de IA para lograr cuantificar residuos, estimar volúmenes y medir pérdidas económicas en los procesos de cosecha forestal.

De esta manera, pueden realizar una gestión más eficiente y sostenible de los recursos forestales y reducir riesgos, como la ocurrencia de incendios.

2. Sistema de Rescate, Relocalización y Seguimiento de Chinchilla lanigera

En la categoría Pymes, el proyecto ganador fue Sistema de Rescate, Relocalización y Seguimiento de Chinchilla lanigera, desarrollado por Gold Fields y Kabeli.

Se trata de un sistema que utiliza IA, visión computacional y sensores para identificar, monitorear y relocalizar fauna crítica . Así, en Chile se puede proteger de mejor manera y con tecnología de punta a las especies en peligro de extinción, como la chinchilla y a la biodiversidad del país.

3. Theodora Intelligence

El proyecto elegido en la categoría Startups fue Theodora Intelligence, desarrollada por Theodora AI.

Se trata de una plataforma que permite detectar y corregir sesgos en lenguaje e imágenes , utilizando aprendizaje profundo, visión computacional y enfoques basados en neurociencia. Esto podría ayudar a reducir sesgos en las comunicaciones institucionales y mejorar los procesos de toma de decisiones.

4. Fiscal HeredIA

En la categoría Otras organizaciones, el proyecto elegido como ganador fue Fiscal HeredIA, la herramienta que creó y utiliza actualmente el Ministerio Público para apoyar la investigación penal.

También conocida como Detective Heredia, esta IA puede procesar grandes volúmenes de texto y audio, genera resúmenes, cronologías y redes criminales de manera automatizada.

Gracias a su ayuda, han logrado reducir los tiempos de análisis en más de un 90% y aumentaron la detección de prófugos de forma considerable. Además, se utiliza en distintas fiscalías regionales a lo largo de Chile.

La importancia de impulsar la IA en Chile

Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional De Inteligencia Artificial (CENIA), aseguró que la entrega de este premio, en su primera versión, es un gran primer paso para continuar impulsando la IA en el país.

“Es un experimento que sienta un precedente adecuado para futuras versiones más robustas que reflejen, de manera más adecuada, el impacto y la envergadura del ecosistema de Inteligencia Artificial”.