“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

En un reciente reportaje titulado “Cómo Chile personifica la política sin salida de la IA”, The New York Times analizó el debate que vive el país en torno al desarrollo de la Inteligencia Artificial.

El medio mencionó que Chile se ha convertido en un caso paradigmático de cómo los gobiernos intentan equilibrar la innovación tecnológica con la sostenibilidad ambiental y el consenso social .

El NYT señaló que, mientras en Santiago investigadores “se esfuerzan por sumarse al auge de la inteligencia artificial antes de que los rebase”, en comunas como Cerrillos “activistas luchan para bloquear los centros de datos que hacen posible la IA”.

Al mismo tiempo, desde La Moneda, las autoridades buscan expandir la participación del país en esta industria “con un presupuesto limitado, sin agotar recursos valiosos ni alienar al público”, mencionó el medio.

El paradigma de Chile y la IA

El New York Times describió a Chile como una “nación rara vez en el centro de los debates tecnológicos globales”, pero que hoy enfrenta una disyuntiva clara: invertir miles de millones en infraestructura de IA o “arriesgarse a quedarse atrás” .

Según el diario, el dilema refleja los conflictos que viven muchas otras naciones –desde los Países Bajos hasta los Emiratos Árabes Unidos–, donde los gobiernos deben decidir entre impulsar la inversión tecnológica o enfrentar una reacción social y ambiental adversa.

Uno de los puntos más citados del reportaje es la advertencia de Aisén Etcheverry, exministra de Ciencia, quien aseguró que si Chile no logra definir su papel en la inteligencia artificial, “corre el riesgo de quedar excluido del futuro” .

“En el momento en que se pierde la capacidad de comprender cómo funciona una máquina o incluso de construir la propia, ese es el momento que se pierde. No queremos eso”, afirmó la exministra.

El artículo también mencionó cómo Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, se dio cuenta del riesgo de exclusión del país cuando probó una versión temprana de ChatGPT en 2023.

Al preguntarle por la literatura chilena, el sistema solo mencionó a Pablo Neruda. “Fue una señal de que los modelos de IA no se estaban construyendo para reflejar la cultura y el idioma de lugares como Chile”, dijo Soto.

Desde entonces, él y su equipo entrenan un modelo con datos latinoamericanos ignorados por las grandes plataformas.

Conflictos ambientales por IA

Mientras tanto, los conflictos locales por el uso de agua y suelo para los centros de datos de empresas como Google y Amazon se han convertido en uno de los principales focos de tensión.

El Times recordó que el primer centro de datos de Google en Latinoamérica, ubicado en Quilicura, utiliza grandes volúmenes de agua para enfriar sus sistemas, lo que ha despertado preocupación ambiental.

“Al final, corremos el riesgo de convertirnos en un simple almacén de inteligencia artificial para el mundo”, dijo el activista Rodrigo Vallejos, citado por el medio.

El gobierno, por su parte, ha intentado trasladar estos proyectos hacia el norte del país, especialmente a la región de Antofagasta, donde hay mayor disponibilidad de energía solar.

Según Sebastián Howard, funcionario del Ministerio de Ciencia, la idea es que esta infraestructura también beneficie a las universidades y empresas locales, en un modelo inspirado en la experiencia astronómica chilena.

Sin embargo, el New York Times apuntó que vender esa idea “ha sido difícil”, pues muchos perciben los planes oficiales como un intento de “cortejar a las grandes empresas a expensas del interés público”.

La publicación concluye que la lucha de Chile por definir su relación con la inteligencia artificial “es una señal de lo que vendrá” en otras partes del mundo.