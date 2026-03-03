Con un dardo directo a Pablo Milad: Arturo Vidal aborda la caída libre de la Roja

Con un tono crítico, Arturo Vidal reapareció en el debate del fútbol nacional al participar en el podcast Enfocados. En la conversación, el mediocampista abordó el presente de la Selección de fútbol de Chile y apuntó de forma directa a la toma de decisiones dirigenciales por parte del presidente de la ANFP, Pablo Milad, por el rumbo que tomó el equipo tras la salida de Eduardo Berizzo.

El referente de la llamada Generación Dorada entregó su diagnóstico sobre el marcado declive de la selección chilena, que tras una década de éxitos quedó fuera de los Mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

El desgaste y la autocrítica

En un comienzo, Vidal fue consultado sobre el futuro del fútbol chileno y la posibilidad de que surja un nuevo cuadro nacional exitoso. “La gente piensa que no va a volver a salir una generación dorada, pero con trabajo, esfuerzo y si están las personas indicadas, yo creo que sí se puede”, afirmó

El mediocampista reconoció que parte de la caída se explica por el desgaste acumulado: “Fueron diez años exitosos, con muchos partidos. El jugador chileno no estaba acostumbrado. A nosotros nos pasó la cuenta”, sostuvo, apuntando al impacto físico y mental que significó sostener el nivel tras conquistar dos Copas.

Críticas a la ANFP

Sin embargo, el King fue más allá y situó el foco en la dirigencia. A su juicio, el principal quiebre se produjo tras la salida de Berizzo del banco nacional. “Hubo entrenadores que pudieron darle más a Chile. Si los de arriba no aguantan la presión de manejar un país, es muy difícil que la cosa salga bien”, lanzó.

Vidal acusó que las decisiones técnicas estuvieron influenciadas por la presión mediática: “Elegían entrenadores porque la prensa los guiaba. Teníamos un entrenador muy bueno, que era Berizzo, y lo condenaron por perder amistosos que no servían de nada”, afirmó.

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. 05/06/2025 Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Para el volante, la partida del técnico argentino marcó un antes y un después. “Su salida fue el primer golpe. De ahí todo se echó a perder, empezaron a elegir cualquier cosa”, sentenció, cuestionando indirectamente el proceso que llevó luego a la llegada de nuevos entrenadores, como fue la llegada de Ricardo Gareca.

“Gareca le dio valor a lo que decía la prensa, y cuando la prensa le dio la espalda, ya era tarde“, cerró.