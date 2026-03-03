Arturo Vidal declaró este fin de semana a El Deportivo que quiere prolongar su presencia en el fútbol en un cargo distinto. El actual volante de Colo Colo pretende transformarse en entrenador. En ese cargo, hay una particular prerrogativa: elegir a los futbolistas que participan en el juego. Por personalidad, al Rey no debería temblarle la mano con la elección.

De hecho, en las últimas horas se sometió a un particular ejercicio: armar un equipo ideal considerando a dos de las mejores generaciones que han tenido Chile y Argentina. Por un lado, la Roja que resultó bicampeona de América. Por otro, la Albiceleste que sufrió decepciones consecutivas ante el combinado nacional, aunque terminó consagrándose en el Mundial de Qatar, en 2022.

Enzo Fernández sobre Marcelo Díaz: la potente mezcla que armó Arturo Vidal con lo mejor de Chile y Argentina

En el programa Enfocados, conducido por el exseleccionado peruano Jefferson Farfán, el mediocampista se entregó al particular ejercicio. Puesto por puesto, tuvo que ir escogiendo entre los principales referentes de una y otra escuadra.

En el arco, no vaciló en superponer a Claudio Bravo sobre Emiliano Martínez, a quien la FIFA llegó a elevar a la categoría de mejor arquero del mundo. La defensa tiene mayoría chilena: Mauricio Isla, Gary Medel y Jean Beausejour conforman una línea de cuatro zagueros con Cuti Romero, en una opción que margina a otro insigne de la Roja: Gonzalo Jara.

En el mediocampo se produjo su decisión más controvertida: el oriundo de San Joaquín prefirió a Enzo Fernández en lugar de Marcelo Díaz, en una decisión que revivió los comentarios respecto de la distancia entre ambos.

El estelar mediocampo, en el que se incluyó, puesto en la disyuntiva con Rodrigo de Paul, con quien mantiene una disputa aparte, considero otra decisión clave: prefirió a Alexis MacAllister en lugar de Charles Aránguiz, otro de los emblemas de los mejores momentos de la Roja. Otro que quedó al margen de su propuesta fue Jorge Valdivia.

Messi y Alexis

En el ataque, el King optó por Lionel Messi, de quien fue compañero en el Barcelona y con el que mantiene una estrecha amistad. Eligió, además, a Julián Álvarez en lugar de Eduardo Vargas, pieza clave en la obtención de los únicos títulos continentales que luce la vitrina del fútbol nacional.

Al final, terminó sacando ronchas con su última preferencia: situó a Alexis Sánchez sobre Ángel Di María, uno de los jugadores más queridos por la afición transandina.