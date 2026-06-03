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    CAP negocia con Aceros AZA para traspasar los activos siderúrgicos de Huachipato

    La compañía informó a la CMF que conversa “en forma no exclusiva” un acuerdo para combinar parte de los activos de la Siderúrgica Huachipato con las capacidades productivas de AZA, en una operación que terminaría con la venta de las acciones que mantiene en la usina.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Las razones tras el cierre de Huachipato MARCO VAZQUEZ/ATON CHILE

    CAP informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que se encuentra negociando con Aceros AZA un acuerdo para reactivar los activos siderúrgicos de la prácticamente paralizada Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH).

    Según el documento firmado por el gerente general de la compañía, Nicolás Burr García de la Huerta, las conversaciones se desarrollan “en forma no exclusiva” y apuntan a “combinar parte de los activos siderúrgicos” de Huachipato con “las capacidades productivas de AZA”.

    La operación se materializaría mediante un proceso de reorganización societaria. De acuerdo con el hecho esencial, se separarían ciertos activos de CSH de manera que la siderúrgica “retenga aproximadamente el 20% de la superficie del complejo industrial y ciertos activos siderúrgicos e industriales”, para “en definitiva enajenar las acciones que CAP mantiene en CSH”.

    Del documento se deduce que el cierre del proceso sería la venta de la participación de CAP en la usina de Talcahuano.

    Reconversión y acería eléctrica

    CAP enmarcó la operación dentro del plan de reconversión de Huachipato que, señaló, “viene en ejecución desde hace algunos años”.

    El objetivo es llevar adelante “un proyecto de integración industrial y reconversión de los activos de CSH que actualmente están en estado de suspensión operacional y en desuso”, de modo de “generar eficiencias y sinergias a través de la mejora y puesta en operación de unidades productivas” y “capturar un valor significativo dentro del distrito industrial de Huachipato”.

    En esa hoja de ruta, la compañía precisó que “retomar la operación de los activos siderúrgicos y la construcción de la acería eléctrica” constituirían “el proyecto central” del distrito industrial. El plan de negocios, agregó, fue “previamente acordado” entre las partes.

    El hecho esencial también detalla qué ocurriría con los activos que queden fuera del perímetro de la transacción. CAP indicó que la reconversión contempla su uso “para llevar adelante otras iniciativas del distrito industrial”, junto con “el desarrollo de los distritos de innovación, logístico portuario, e inmobiliario”, este último a partir de activos “cuya propiedad se ha ido consolidando mayoritariamente en CAP”.

    Cifras aún en negociación

    La compañía fue explícita en que el negocio no está cerrado. “Los contratos y sus respectivos valores e impactos financieros se encuentran en fase de negociación”, consignó, sin entregar montos ni plazos.

    Sin embargo, Diario Financiero informó que esta operación rondaría los US$ 400 millones.

    Asimismo, la concreción del acuerdo quedaría sujeta a “la verificación de determinadas condiciones”, entre ellas la obtención de “las autorizaciones y aprobaciones que correspondan por parte de la Fiscalía Nacional Económica” (FNE) y la realización de los actos societarios para la reorganización de CSH y AZA que deben efectuarse antes del cierre.

    Con esta comunicación, CAP además levantó el carácter de hecho reservado de los acuerdos que su directorio había adoptado sobre la materia y que habían sido informados a la CMF el 16 de enero de 2026. El documento fue remitido con copia a la Bolsa de Comercio de Santiago y a la Bolsa Electrónica de Chile.

    Más sobre:NegociosCAP

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