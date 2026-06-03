Sondeo global muestra que un 79% en Chile exige que los productos y servicios que utilicen IA estén obligados a informarlo

En términos generales, el 60% en Chile cree que la IA tiene más ventajas que inconvenientes.

A días de que León XIV pidiera en su primera encíclica como Papa “desarmar” a la inteligencia artificial y advirtiera de sus peligros, la empresa de investigación de mercado y encuestas a nivel mundial Ipsos presentó su informe anual “Monitor de Inteligencia Artificial”, en el que se evaluó el conocimiento y la confianza de las personas hacia la IA.

El sondeo, realizado en 32 países, entre ellos Chile, muestra que el 54% de los encuestados dice que los productos y servicios que utilizan la inteligencia artificial han cambiado profundamente su vida cotidiana en los últimos 3 a 5 años. Un porcentaje igual señala que está de acuerdo en que los posibles beneficios de la IA para la sociedad superan los costos ambientales.

Asimismo, un 66% afirma que los productos y servicios que utilizan la inteligencia artificial cambiarán profundamente su vida cotidiana. En 17 de los 28 países encuestados este año y el pasado, la gente es menos propensa a pensar que la IA aporta más beneficios que inconvenientes, apunta el estudio.

A nivel global, un 66% afirma que los productos y servicios que utilizan la IA cambiarán profundamente su vida cotidiana. Keeproll

En Chile, el 74% de los encuestados manifestó entender en qué consiste y la mayoría (62%) indicó también poder identificar qué tipos de productos y servicios utilizan la IA. En términos generales, el 60% en Chile cree que la IA tiene más ventajas que inconvenientes, frente a un 32% que opina lo contrario.

Un 79% en Chile exige que los productos y servicios que utilicen IA estén obligados a informar dicha situación, cifra que es menor al 83% que estaba de acuerdo con esta medida en 2025. A nivel global, un 80% está de acuerdo con exigir esta información.

De todas formas, el interés por productos y servicios que utilizan IA en Chile disminuyó 6 puntos porcentuales en 12 meses. El 50% de las personas en Chile afirma que estos desarrollos le causan nerviosismo, mientras que a un 47% le entusiasma.

Ante la pregunta “Si supieras que una herramienta de IA generativa te muestra respuestas influenciadas por los anunciantes, ¿confiarías más o menos en la información que te proporciona?”, el 48% en Chile confiaría menos en la información, el 29% señala que no habría impacto y el 18% confiaría más. A nivel global, el 46% confiaría menos, el 28% no registraría impacto y el 19% confiaría más.

La confianza en el uso y tratamiento de datos por parte de empresas que usan IA está casi equiparada en la población. Un 45% de las personas sondeadas se siente resguardada y, por el contrario, un 48% no lo percibe de esta manera. Con respecto al medioambiente, un 54% considera que los posibles beneficios de la IA para la sociedad superan sus impactos.

Interacción humana con el asistente virtual de inteligencia artificial (IA) UUID. NanoStockk

Nicolás Fritis, CEO de Ipsos Chile, explica a La Tercera que esta es la quinta medición anual del Monitor de IA de Ipsos, y la edición de este año permite ver la evolución desde 2023, año en que se masificó el uso de esta herramienta tecnológica en el público tras la introducción de ChatGPT.

“Aunque las opiniones de las personas sobre la IA no han cambiado tanto ni tan rápido como la propia tecnología en cuestión, sí hay ciertos matices que se perciben en las tendencias que identifica este estudio. Como, por ejemplo, la tensión entre la maravilla y preocupación que produce la IA”, señala.

“En Chile, similar a como ocurre en el promedio global, casi la misma proporción de personas dice sentirse entusiasmado como nervioso con los productos y servicios que usan inteligencia artificial, un 47% y 50%, respectivamente. El cambio más notorio en nuestro país respecto a esto es que ambos indicadores han bajado respecto a la medición anterior: el entusiasmo cayó 6 puntos porcentuales, y el nerviosismo 10 puntos porcentuales”, comenta Fritis. Y agrega: “Se nos pasó un poco el susto y el hype también bajó”.

Según Fritis, los cambios específicos más importantes que se registran entre las opiniones de las personas son en aquellas áreas donde la IA ya se ha ido instalando y es más evidente. “Por ejemplo, todo lo que es el mundo digital y del marketing. En el último año, ha aumentado significativamente la comodidad que declaran los encuestados de Chile con que se utilice IA en la escritura de noticias y artículos (+ 10 pp), los resultados de búsqueda en línea (+8 pp), la creación de contenido para publicidad de marcas (+6 pp) y campañas de publicidad dirigidas (+6 pp). Hoy en día, la posibilidad de que estas funciones sean realizadas principalmente con la IA cuentan con una aprobación mayoritaria en nuestro país”, asegura.

“En resumen, respecto a 2023, los chilenos están menos nerviosos y menos eufóricos, pero más cómodos con aplicaciones prácticas. La IA dejó de ser tema demasiado distante y se está volviendo parte del día a día, con expectativas más aterrizadas”, añade.

La confianza en el uso y tratamiento de datos por parte de empresas que usan IA está casi equiparada en la población.

Según el CEO de Ipsos Chile, asegura que, “en el panorama mundial, las opiniones de los encuestados en Chile están bastante alineadas con los promedios globales”. “Acá no estamos tan maravillados como la mayoría de las naciones de Asia, excluyendo a Japón. En países como China, Indonesia, Tailandia o Malasia al menos 7 de cada 10 personas se muestra entusiasmado con la IA. En el otro extremo, muchos países de economías desarrolladas hace tiempo, principalmente europeas, esta emoción está bajo el 40%. En Chile el índice es de un 47%”.

“En cuanto al nerviosismo, se presenta una situación similar”, explica. Para graficarlo, detalla que “una de cada dos personas en Chile (50%) dice que le ponen nervioso los productos y servicios con IA, mismo porcentaje que el promedio global. En este caso, los países anglófonos son los más inquietos: en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, dos de cada tres encuestados se declara nervioso; y le siguen India, Irlanda y Gran Bretaña”.

En todo caso, Fritis destaca que hay un resultado, de una pregunta nueva que se incorporó este año, en el que Chile sí está ubicado en la parte alta entre la clasificación de los 32 países, “que de cierta manera sintetiza esta actitud semi-maravillada y semi-nerviosa”. “Un 71% en el país dice que ‘No siempre confío en las herramientas de IA, pero las uso igualmente’. Esto es 8 puntos porcentuales por sobre el promedio global (63%) y solo por debajo de China, Indonesia, Malasia y Colombia”, indica.

“En resumen, Chile se comporta bastante como el mundo en general, pero con ese toque pragmático bien nuestro: cautela, sí, pero entusiasmo si aporta”, concluye.