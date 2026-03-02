“¿Quieren un autógrafo?“: la picante reacción de Messi después de anotarle al Orlando City en la MLS
El astro argentino sacó a relucir su talento en la ejecución y, luego, su temperamento en el festejo.
Lionel Messi tiene carácter y lo demuestra. Aunque el astro argentino no es particularmente efusivo en la demostración de sus emociones, dentro de la cancha no duda en sus acciones. Y con eso le ha bastado para convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia.
A los 38 años, con una carrera inobjetable de por medio, el transandino se da tiempo para imponer su importancia. ‘Mostrar la jineta’, como suele decirse en el fútbol. Una buena prueba de ello pueden dar los integrantes del Orlando City, al que La Pulga le marcó dos goles este fin de semana. El aporte fue clave para el 2-4 con que se impuso el Inter Miami en el denominado Clásico del Sol.
Messi marcó primero en los 57′, aunque la situación más controvertida se produjo después de su segunda conquista, en los 90′, que selló el marcador para la escuadra que dirige Javier Mascherano.
Después de una ejecución notable, en la que logró convertir con un tiro rasante sobre el palo del arquero del Orlando City, el zurdo dejó fluir una faceta poco reconocida: la de su temperamento.
Después de la conquista, el capitán de la Albiceleste, con la que consiguió el título del mundo en Qatar 2022, su principal título en una trayectoria llena de coronas a nivel colectivo e individual, Messi se dirigió hacia la banca del Orlando City para ‘dedicarle’ el gol.
La expresión del transandino es elocuente. Gesticuló describiendo una firma, en una expresión que aludía a una particular ‘oferta’: un autógrafo para sus integrantes.
