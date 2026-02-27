Escándalo en Costa Rica: la agresión a Lionel Messi por parte de un fanático en partido del Inter Miami. Foto: @leomessi

La imagen genera escándalo en Costa Rica. Durante el amistoso del Inter Miami ante Independiente del Valle en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, se registró un incidente de seguridad luego de que varios espectadores ingresaran al campo de juego para intentar acercarse a Lionel Messi. La situación provocó la interrupción momentánea del partido en el tramo final del segundo tiempo.

En el minuto 87, al menos cuatro personas lograron eludir los controles del perímetro de seguridad y corrieron en dirección al futbolista argentino. Uno de los jóvenes consiguió alcanzarlo antes de ser interceptado. En medio del forcejeo para retirarlo del terreno de juego, Messi perdió el equilibrio y cayó al césped. El jugador se reincorporó de inmediato, mientras el invasor escoltado fuera del campo.

El árbitro decidió detener el encuentro durante varios minutos para permitir que el operativo de seguridad despejara completamente el terreno de juego. Una vez controlada la situación, el partido se reanudó.