    El Deportivo

    De brillar en la NBA con los Lakers y Kobe Bryant a casi morir por las drogas: “Soy un adicto, hacía fiestas de cocaína”

    La exfigura de Los Angeles entregó detalles de su consumo problemático y adicción, asegurando que podría estar en el Salón de la Fama del baloncesto.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Lamar Odom

    Lamar Odom llegó al cielo para posteriormente tocar fondo. El exjugador de la NBA, figura en los títulos de Los Angeles Lakers en 2009 y 2010, dio detalles sobre sus problemas de adicción a la cocaína.

    En diálogo con Tracy McGrady y Vince Carter en el podcast ‘The Cousins’, el otrora basquetbolista de 46 años se definió como un “verdadero adicto”. De hecho, en 2015 entró en coma por una sobredosis de cocaína y estimulantes. El hecho ocurrido en un burdel incluso lo tuvo al borde de la muerte.

    Me encantaban las drogas, estás hablando con un adicto de verdad. Consumía cocaína, no tenía obligaciones”, confesó.

    Aunque precisó: “En verano tomaba drogas, no lo voy a esconder, tuve grandes veranos de cocaína. No consumía mientras jugaba. Sería una locura si consumiera cocaína y jugara al mismo tiempo”, aseveró el excompañero de Kobe Bryant y Pau Gasol en los Lakers. “Debería estar donde están todos en el Salón de la Fama por puro talento”, añadió.

    Además, Odom aseveró que el abuso de sustancias marcó su vida desde la adolescencia, siendo significante en la destrucción de su legado deportivo. También aseguró que esto le impidió ingresar al Salón de la Fama de la NBA, algo que nunca se materializó.

    Trauma, excesos y al borde de la muerte

    Odom rofundizó en cómo la drogadicción y el estar fuera de foco afectó en su rendimiento deportivo: “Vamos a ser sinceros, estaba grabando un reality show en temporada, eso significa que jugaba partidos y todavía gané un Sexto Hombre del Año grabando un reality show. Sabía que tenía las agallas y la fuerza para hacerlo. Pero en cuanto a grandeza y legado en general, manché eso abusando de las drogas, 100%”, dijo.

    También detalló sus inicios en el consumo, donde la muerte de su madre terminó siendo un punto de inflexión: “Marihuana. Mucha gente no tiene la adicción hereditaria. Mi padre era un adicto a la heroína, la marihuana no te coloca tanto como ‘déjame probar algo de cocaína’. Empecé a fumar a los 14 o 15 años. También es un trauma, vas a explotar después de perder a tu madre. Mi madre era mi mejor amiga, recuerdo a los 10 años decir a mi madre que iba a ir a la NBA y comprarle una gran casa, y entonces a los 12 ya no estaba ahí”, indicó.

    En su trayectoria en la NBA cuenta con pasos por Los Angeles Clippers, Miami Heat, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks y New York Knicks. También jugó en el Baskonia de España. En 2011, en tanto, recibió el galardón a Sexto Hombre del Año.

    En 2015 tocó fondo tras ser encontrado incosciente en el prostíbulo Love Ranch de Nevada, Las Vegas. Estuvo dos días consumiendo cocaína, opiáceos y pastillas de viagra. Ahí perdería el conocimiento y sería encontrado al borde de la muerte tras un llamado al 911.

    “Recuerdo que estaba acostado en la cama, con dos mujeres y después me quedé dormido. Eso es todo. Cuando desperté, cuatro días después, estaba tratando de expulsar tubos de mi boca. Los médicos me dicen que soy un milagro andante”, reveló hace un tiempo. Tras ser hospitalizado sufrió 12 derrames cerebrales y seis ataques cardiacos en los primeros tres días, con al menos tres órganos vitales comprometidos (corazón, riñones y pulmones).

    El exbasquebtolista acaba de salir del iRely Recovery de Los Ángeles tras completar un programa de rehabilitación de 30 días, al que ingresó tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

