“La puerta quedó abierta”: Conmebol reconoce la idea de que el Inter Miami de Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

La posibilidad de que clubes de la MLS y la Liga MX vuelvan a disputar la Copa Libertadores vuelve a instalarse en la agenda del fútbol continental. Esta vez con un protagonista que amplifica cualquier escenario: Lionel Messi. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se refirió públicamente a esa opción y dejó abierta la puerta a un eventual regreso de equipos norteamericanos al principal torneo de clubes de Sudamérica.

En diálogo con Ge Globo, el dirigente paraguayo abordó el tema pocos días después de que Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami, manifestara su interés en ver a su club compitiendo en la Libertadores. Domínguez fue enfático en señalar los límites institucionales del debate. “Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones”, expresó.

El timonel del organismo sudamericano recordó que no se trata de una idea inédita y que existen antecedentes recientes de participación de clubes de la región norte del continente en torneos organizados por Conmebol. “La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, pero si quieren regresar tienen que regresar a través de Concacaf”, afirmó Domínguez.

En esa misma línea, el presidente de la Conmebol destacó el valor simbólico que sigue teniendo la Libertadores a nivel global. “Es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Copa Libertadores como referente para la competición internacional y mundial”, señaló.

Alejandro Domínguez felicitando a Lionel Messi tras ganar la Copa del Mundo en Qatar.

El deseo en Miami

Las declaraciones del dirigente se producen en un contexto marcado por el crecimiento del fútbol en Estados Unidos y por la visibilidad internacional que ha adquirido la MLS desde la llegada de figuras como Messi. El propio Mas reconoció públicamente que ha explorado esa posibilidad. “Yo quisiera jugar la Libertadores, lo he dicho y lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga. Creo que que los campeones de la MLS y Liga MX a lo mejor son merecedores de un cupo. He tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) de ver la participación en Copa Libertadores, hay precedentes, porque clubes mexicanos han jugado la Libertadores”, sostuvo el empresario.

Desde el cuerpo técnico del Inter Miami, el tema también ha sido abordado con cautela. Javier Mascherano, entrenador del equipo de Florida, reconoció el atractivo que tendría disputar el certamen sudamericano. “Claramente que para nosotros poder participar de una Copa Libertadores sería algo genial, personalmente me encantaría. La verdad no tengo ni idea si es posible o no, no te puedo dar mi opinión. Ahora, el deseo sí, claramente. Si está la posibilidad, ojalá. Dependerá de los organizadores”, afirmó.

Los antecedentes de clubes de la MLS en torneos organizados por Conmebol son acotados, pero existen. DC United fue el principal exponente en ese período. En 2001, el cuadro de Washington participó en la Copa Merconorte, torneo que reunía a equipos del norte de Sudamérica, México y Estados Unidos. Posteriormente, en las ediciones 2005 y 2007 de la Copa Sudamericana, el club estadounidense logró avanzar hasta los octavos de final. En 2005 fue eliminado por Universidad Católica, mientras que en 2007 cayó ante Chivas de Guadalajara. En ambos casos, su clasificación se produjo tras consagrarse campeón de la MLS Cup y del Supporters’ Shield.

Más amplia fue la presencia de clubes mexicanos en la Copa Libertadores. Entre 1998 y 2016, los equipos de la Liga MX participaron de manera regular en el certamen, convirtiéndose en protagonistas habituales de las fases finales. Cruz Azul alcanzó la final de 2001, en la que cayó ante Boca Juniors, mientras que Tigres fue subcampeón en 2015 tras perder la definición frente a River Plate. Durante ese período, varios clubes mexicanos lograron semifinales y consolidaron un alto nivel competitivo frente a los equipos sudamericanos.

El retiro de los equipos de México y Estados Unidos de los torneos de la Conmebol respondió principalmente a ajustes en el calendario. Desde entonces, la Champions Cup se consolidó como el principal objetivo internacional para los clubes de Norteamérica, aunque el atractivo histórico y deportivo de la Libertadores nunca desapareció del todo. La imagen de Messi jugando el torneo más emblemático de Sudamérica continúa instalada como una posibilidad que no está descartada.