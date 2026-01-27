SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Nunca jugó de primera”: la ácida crítica de los medios argentinos al debut de Vicente Pizarro en Rosario Central

    El exjugador de Colo Colo se estrenó en la derrota 2-1 de los canallas de Jorge Almirón ante Belgrano de Córdoba, en el Gigante de Arroyito.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Vicente Pizarro tuvo un pálido debut con Rosario Central. FOTO: X @RosarioCentral.

    El nuevo proyecto de Rosario Central comenzó con muchas dudas. El equipo que hoy dirige Jorge Almirón, exentrenador de Colo Colo, no pudo ante Belgrano de Córdoba por la primera fecha del Torneo de Apertura, un duelo que marcó el estreno del mediocampista chileno Vicente Pizarro, uno de los jugadores más cuestionados después de la postrera derrota.

    Ambos equipos del interior de Argentina animaron un entretenido duelo en el Gigante de Arroyito. Cuando el primer tiempo terminaba, los locales consiguieron abrir el marcador después de un polémico toque de Juan Velásquez sobre Ángel di María en la frontera del área.

    Después de largos minutos de análisis en las imágenes del VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez decidió el cobro de la falta, la misma que el propio Fideo se encargó de convertir en el 1-0, en el segundo minuto de descuento de la primera parte.

    El duelo se terminaba y el equipo de Almirón ya sumaba los primeros tres puntos en su casillero. Sin embargo, en una ráfaga, el Pirata cordobés consiguió imponerse 2-1 gracias a las conquistas de Francisco González Metilli (87’) y Lautaro Gutiérrez, a un minuto del final.

    Ácidas críticas

    Una vez consumada la derrota, el exigente medio argentino criticó duramente la actuación del equipo canalla. En ese escenario, uno de los principales apuntados fue el volante chileno, quien no tuvo uno de los mejores estrenos con la camiseta auriazul.

    El Vicho fue una de las inversiones más altas de los rosarinos para este mercado, tras expreso pedido del técnico Almirón, quien lo tuvo en el equipo de Macul. El club transandino se comprometió a pagar US$ 1,6 millones por el 80% de su carta a Colo Colo, de los cuales 600 mil dólares fueron al bolsillo del jugador.

    Alto precio que, según los medios locales, careció de las luces en la mitad de la cancha para evitar la primera derrota del Gendarme, técnico que volvió a dirigir después de salir del equipo albo.

    “Al chileno Pizarro le costó un poco más el partido. Estuvo impreciso con la pelota, nunca jugó de primera y solo un par de pases entre líneas fueron lo más positivo que demostró”, escribió el diario La Capital de Rosario, el cual lo valoró con nota 4,0, una de las bajas de todo el plantel.

    Un poco menos duro en los conceptos fue el portal del Canal 3 de Rosario, que calificó al santiaguino con nota 5,5. “Mostró algunas cosas interesantes. Pidió la pelota y entregó precisos pases filtrados, aunque fue muy discontinuo”, resumió.

    En la próxima fecha, Rosario Central visitará a Racing en el estadio Presidente Perón, el miércoles 28, a las 19 horas de Chile. El duelo puede tener un valor especial para el Vicho, ya que probablemente se enfrente a Damián Pizarro, excompañero en la escuadra de Macul, quien llegará esta semana a Argentina para incorporarse al cuadro de Avellaneda, el que consiguió su préstamo desde el Udinese.

