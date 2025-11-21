BLACK SALE $990
    El Deportivo

    ¿Fue aprobado de forma unánime? Las versiones cruzadas que empañan el título que la AFA le dio a Rosario Central

    En Argentina crecen las dudas sobre la legitimidad del trofeo que le otorgaron este jueves al cuadro canalla.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Fue aprobado de forma unánime? Las versiones cruzadas que empañan el título que la AFA le dio a Rosario Central. . Por AFA

    La sorpresiva decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de reconocer a Rosario Central como campeón de la Liga 2025 abrió una polémica que rápidamente escaló. Aunque el ente rector transandino aseguró que el nombramiento fue aprobado por unanimidad en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, esa versión fue desmentida por Estudiantes de La Plata, lo que instaló dudas sobre la legitimidad del nuevo título.

    El anuncio se produjo el jueves, cuando Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional, entregaron al plantel rosarino un trofeo alusivo al “Campeón de la Liga Profesional 2025”.

    La ceremonia se realizó en una oficina de Puerto Madero, sin partido ni evento oficial, pero difundida por los canales del fútbol argentino. La base del reconocimiento fue la tabla anual, en la que Central terminó líder con 66 puntos, cuatro más que Boca. Sin embargo, ese rendimiento no estaba asociado a ningún campeonato dentro del reglamento original, que solo contemplaba los torneos Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones.

    Rosario Central fue declarado campeón por la AFA tras ser líder de la tabla anual. Foto: @LigaAFA (X).

    La respuesta de Estudiantes llegó horas más tarde. El club pincharrata negó que se hubiese realizado alguna votación: “En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, afirmó en un comunicado difundido por sus plataformas.

    La desmentida derivó en una réplica inmediata desde la cúpula de la AFA. Pablo Toviggino, tesorero del organismo y dirigente de confianza de Tapia, apuntó en redes sociales contra Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, sin mencionarlo directamente. Afirmó que sí hubo votación, que fue unánime y que el club platense estuvo representado en el encuentro.

    En paralelo, comenzó a circular el acta de la reunión. El documento, si bien respalda que la propuesta se presentó y no generó objeciones, no muestra una votación explícita ni incluye las firmas de los representantes. Según el texto, Tapia “puso a consideración” la idea de consagrar campeón al líder de la temporada regular y, tras un breve intercambio, “se aprobó otorgarle a Rosario Central el título de Campeón de Liga 2025”. Tres clubes estuvieron ausentes con aviso: Independiente Rivadavia, San Lorenzo y Defensa y Justicia. La ambigüedad del archivo alimenta nuevas interrogantes.

    En Rosario, la polémica no empañó la celebración. Ángel Di María calificó el logro como “merecido”, y el presidente canalla, Gonzalo Belloso, aseguró que se trataba de un plan “trabajado desde hace años”. El técnico Ariel Holan admitió que fue notificado a última hora, pero agradeció el reconocimiento.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalAFAClaudio TapiaRosario CentralEstudiantesJuan Sebastián VerónPablo Toviggino

