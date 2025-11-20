BLACK SALE $990
    El Deportivo

    Crece la polémica: Estudiantes desmiente a la AFA por inédito título otorgado al Rosario Central de Holan y Di María

    El cuadro de La Plata asegura que la decisión de darle un trofeo al equipo de Ariel Holan haya sido informado a los clubes.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Crece la polémica: Estudiantes desmiente a la AFA por inédito título otorgado al Rosario Central de Holan y Di María.

    El sorpresivo reconocimiento de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 continúa generando cuestionamientos en el fútbol argentino. La decisión, comunicada este jueves por la Asociación del Fútbol Argentino, abrió un intenso debate en torno a la legitimidad del trofeo, que no estaba contemplado en las bases del campeonato y cuya instauración no había sido informada previamente a los clubes, pese a que la AFA aseguraba que fue votado por unanimidad.

    “En la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió, por unanimidad, instalar el título de ‘Campeón de Liga’ al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General”, señaló la AFA.

    Sin embargo, Estudiantes salió al paso. “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025″, enfatizaron en un comunicado.

    Este domingo, por los octavos de final del Clausura transandino, el equipo pincharrata visita precisamente al cuadro leproso en el Gigante de Arroyito, a las 17.30 horas de Chile.

    La controversia surgió luego de que la AFA entregara un trofeo a Rosario Central por haber liderado la tabla anual, un certamen estadístico que reúne los puntos acumulados entre el Apertura y el Clausura. Si bien el cuadro rosarino terminó en la cima con 66 unidades, ese registro no otorgaba oficialmente un campeonato. Los únicos títulos contemplados para 2025 eran el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, que enfrenta a los ganadores de ambos torneos.

    Pese a ello, Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional, convocaron a Ángel Di María, Ariel Holan y al presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, a una oficina en Puerto Madero para entregarles una copa alusiva al “Campeón de la Liga Profesional 2025”. La ceremonia, realizada sin partido ni evento deportivo alguno, se difundió a través de los canales oficiales del fútbol transandino.

    La AFA explicó posteriormente que la decisión responde a la reinstalación de la figura del “campeón anual”, que en otras épocas había formado parte del calendario local. Además, se informó que a partir de 2026 el Campeón del Año será definido mediante un triangular entre el campeón del Apertura, Clausura y el líder anual.

    En Rosario, la noticia generó alegría. “Estamos muy felices. Hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título”, señaló Di María. Belloso, por su parte, defendió la legitimidad del reconocimiento: “Es un plan que viene hace varios años. Se reconoció al actual campeón anual y es súper merecido”.

    Holan agradeció públicamente a Tapia y a los dirigentes que apoyaron la decisión, aunque admitió que también se enteró a última hora: “Nos avisaron anoche. Íbamos a entrenar a la mañana y lo pasamos para la tarde”. Sin embargo, fuera de Rosario la recepción ha sido distinta.

