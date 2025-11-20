Polémica en el fútbol argentino: la AFA declara campeón a Rosario Central de un título que no estaba en las bases

Rosario Central se proclamó como campeón del fútbol argentino, en una noticia que se dio a conocer este jueves. La AFA le entregó un título de la Liga Profesional 2025 al cuadro canalla por haber sido el líder de la tabla anual. Se trata de un trofeo inédito, nunca antes entregado y que no se encontraba en las bases del certamen.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Francisco Duarte, CEO de la LPF, le entregaron la copa al capitán Ángel Di María, el técnico Ariel Holan y el presidente Gonzalo Belloso, en Puerto Madero. Es decir, la celebración se produjo sin jugar, en una oficina.

Se trata de un título que no estaba estipulado en el reglamento de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Los campeonatos inicialmente previstos eran el Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones, siendo este último el que enfrenta a los vencedores de ambos certámenes.

Rosario Central finalizó como líder de la Zona B tanto en el Apertura y el Clausura, ubicándose en la cima de la Tabla Anual con 66 unidades, cuatro más que Boca Juniors. Perdió apenas dos partidos en todo el año.

También se informó que el Campeón del Año se definirá de una nueva forma. El vencedor se determinará a través de un triangular en el que participarán Platense (campeón del Apertura), Rosario Central (tabla anual) y el que se corone en el Clausura. En tanto, los canallas ya están clasificados para la Supercopa Internacional 2026.

Los festejos de Rosario

La determinación de la AFA desató una serie de cuestionamientos. No obstante, en Rosario Central festejaron la obtención de una nueva estrella: “Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”, aseguró Di María.

“Es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar el campeón anual. De acá al futuro, este torneo se suma al Apertura, Clausura, a la Copa de Campeones y volverá a estar el campeón Anual. Se reconoció al actual, eso es lo que pasó hoy. Súper merecido para un club como el nuestro que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie, perdió solo dos partidos en el año”, dijo Belloso, presidente canalla.

“Primero quisiera agradecer a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y todos los presidentes que tomaron la decisión de reconocer a Central. Este reconocimiento y trofeo de acá para adelante va a ser bueno. No solamente hay posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores, sino de sumar una estrella para el club”, afirmó, en tanto, Holan.

Y si bien valoraron la consagración, también se sorprendieron por la noticia: “Nos enteramos anoche. Íbamos a entrenar a la mañana y pasamos el entrenamiento a la tarde”, continuó el DT.

De esta forma, Rosario Central sumó su octava estrella en el profesionalismo y volvió a levantar un título luego de la conquista de la Copa de la Liga Profesional 2023.