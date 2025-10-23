Afiliado a la AFA y directo a Primera C: Leones de Rosario, el club de la familia Messi que genera polémica en Argentina

Lionel Messi regresa al fútbol argentino, pero no como futbolista. El astro transandino tendrá participación directa tras la afiliación de Leones de Rosario Fútbol Club, equipo de su familia. La AFA confirmó la inscripción de la nueva institución, que militará en la Primera C a partir de 2026.

El nuevo elenco de la familia Messi se incorporará a la cuarta división del sistema del balompié argentino, sin antes atravesar el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja. Esto, según se estipuló en el Boletín Oficial N°6752 del ente presidido por Claudio Tapia.

El club fue fundado en 2015 y es presidido por Matías Messi, hermano mayor de Lionel. María Sol, también hermana del capitán de la Albiceleste, será la vocal suplente. En tanto, entre otras autoridades, Tomás Matías, sobrino del zurdo, será el revisor de cuentas suplente.

Actualmente, Leones de Rosario milita en la Zona Permanencia, segunda categoría del fútbol rosarino amateur, donde es puntero. Es dirigido por Víctor Zapata, exjugador de River Plate, Independiente y Vélez Sarsfield. El otrora mediocampista será el encargado de dar el salto del amateurismo al profesionalismo.

Cuestionamientos y club en Uruguay

La afiliación de Leones de Rosario a la AFA generó una serie de críticas, principalmente por haberse salteado el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja del sistema del fútbol transandino. Pese a que la propia afiliación permite este salto, la controversia surge por el rápido vínculo con la propia entidad que rige el fútbol transandino, algo impropio de otros equipos.

Por otra parte, no existe una conexión directa, además de la presencia de Lionel Messi, con Deportivo LSM, institución creada junto a Luis Suárez en Uruguay. El astro argentino y el artillero charrúa son los timoneles de otro flamante club, que competirá en el Divisional D de Uruguay, la cuarta categoría de la AUF.

“Hemos vivido muchas cosas en común desde chicos, hemos compartido muchísimas experiencias en la élite del fútbol y es por eso que hoy en día me gustaría presentar a un amigo, a un compañero que, como dije, tenemos muchas cosas en común por nuestros inicios”, señaló Suárez hace unos meses, cuando fue presentado el club.

“Poder ser parte de esto junto a vos para mí es un orgullo. Es una alegría que me hayas invitado. Espero aportar todo lo que pueda para seguir creciendo”, respondió Messi.