El Deportivo

La carrera por los mil goles, al rojo vivo: la nueva batalla entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El portugués volvió a ser figura con el Al Nassr, mientras que el argentino marcó un triplete con el Inter Miami. Los máximos emblemas del fútbol mundial en este siglo siguen batiendo récords.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi van por el récord de los mil goles.

Pese al paso de los años, la rivalidad deportiva entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi continúa más vigente que nunca. Los máximos emblemas del fútbol mundial en este siglo siguen repartiendo magia en sus respectivos clubes y selecciones, principalmente, con la mirada puesta en un récord: alcanzar los mil goles como futbolistas profesionales.

Tal como en los años que vestían las camisetas del Real Madrid y Barcelona, los dos astros están palmo a palmo en la lucha por ver quién se lleva los reflectores. En el primer turno de este fin de semana, CR7 fue el encargado de llevarse los primeros aplausos con el Al Nassr.

El luso marcó un tremendo golazo fuera del área en la goleada por 5-1 ante Al Fateh, alcanzando los 949 goles en su destacada trayectoria. En el desglose, el jugador de 40 años posee 5 con el Sporting de Lisboa, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus, 99 con Al Nassr y 143 con la Selección de Portugal. A día de hoy, es el máximo goleador en la historia del fútbol mundial.

Sin embargo, Messi no tardó en contestar a la buena actuación de su histórico rival. En el partido entre el Inter Miami y Nashville, el argentino se inscribió con un categórico triplete y comandó la goleada por 5-2 de las Garzas. Dicha actuación le sirvió para quedarse con el Botín de Oro por ser el goleador de la Major League Soccer (MLS), con 29 tantos.

El rosarino, de 38 años, no quiere perderle pisada al portugués en esta carrera al rojo vivo por superar la barrera de las mil dianas convertidas. Con el hat-trick, el campeón del mundo en Qatar 2022 llegó a los 889 goles desde su debut como profesional en octubre de 2004. En el detalle, el trasandino registra 672 con Barcelona, 32 con París Saint Germain, 71 con Inter Miami y 114 con la Selección Argentina.

De esta manera, con las marcas a las que llegaron cada una de las leyendas, Cristiano quedó a 51 de distancia de los mil goles, y todavía con cuerda por delante, mientras que Lionel Messi quedó a 111 de distancia de los mil tantos, expectante por firmar una renovación de contrato en los Estados Unidos.

Con el Mundial de Norteamérica 2026 en el horizonte, los astros esperan continuar con la discusión de quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Todavía queda paño por cortar.

FútbolCristiano RonaldoLionel MessiAl NassrInter MiamiMLSSuperliga de Arabia SauditaFútbol internacional

